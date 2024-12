Když se mě v září lidé ptají, jak bude na Vánoce, reaguji podrážděně, říká šéf ČHMÚ

Svítilo sluníčko, nebe mělo azurovou barvu, venkovní teploměr ukazoval skoro 30 stupňů. Za této situace se ředitel Českého hydrometeorologického ústavu Mark Rieder dozvěděl od kolegů, že se dramatické předpovědi na nadcházející víkend potvrzují a přijdou povodně horší než v roce 1997.

Díky včasnému varování, reakci vodohospodářů a politiků se velmi pravděpodobně nakonec podařilo zabránit větším škodám na životech i majetku. „Za úspěchem toho, že všechno zafungovalo téměř bezchybně, stála důvěra. Já jsem důvěřoval svým prognostikům, když za mnou přišli a řekli mi, co může nastat. Mně důvěřovali vodohospodáři a začali vypouštět přehrady. A to pořád venku bylo bezmála 30 stupňů. Zároveň mi uvěřili všichni politici, ani na chvíli nezaváhali,“ ohlíží se Rieder za zářijovými povodněmi. Od prezidenta v říjnu získal medaili Za zásluhy.

Rieder v pořadu Rozstřel přiznal, že v jednu chvíli si i přál, aby se extrémní výstrahy opravdu naplnily. „Jinak by lidi ztratili důvěru ke všem dalším výstrahám, které bychom vydali,“ poznamenal.

Prostor pro zlepšení ale pořád vnímá. S kolegy z ústavu i zástupci podniků Povodí si už vyhodnotili, co by šlo příště udělat jinak, lépe. Týká se to především technických detailů, které umožní větší propojení dat. Do toho se pořád zpřesňují modely k sestavování předpovědí, takže predikce budou ještě konkrétnější.

„Na modelu Aladin se v tuto chvíli podílí konsorcium 22 evropských zemí. Je to model s vysokým rozlišením, máme výpočetní bod co 2,4 kilometru, kde se počítá, jaké by mělo být to počasí. Taky teď budeme mít nový superpočítač, přejdeme do vyššího rozlišení a budeme počítat co jeden kilometr,“ přiblížil Rieder.

Sníh pod 800 metrů nad mořem nebude

Jaké bude počasí? Tuto otázku jako šéf ČHMÚ dostává velmi často. Zda nasněží na Štědrý den, se ho lidé ptají už v září. Přesně to přitom lze předpovědět až zhruba deset dní dopředu, vysvětlil dále v pořadu Rozstřel.

Představě Čechů o Vánocích jako z obrázků Josefa Lady ale rozumí. Taky si sváteční období pořád spojuje s bohatou sněhovou pokrývkou. „Na druhou stranu, pro střední Evropu je typické, že na vánoční svátky pravidelně přichází oteplení,“ poznamenal.

Vývoj do budoucna podle něj příliš optimistický není. Kolem roku 2100 možná budou znát bílé Vánoce jen na horách. „Oteplování je daleko rychlejší, než jsme speciálně v České republice předpokládali. Výhled je takový, že pod 800 metrů nad mořem by neměla zůstávat ležet vůbec žádná sněhová pokrývka,“ rozloučil se ne moc vesele ředitel ČHMÚ.

Proč Josef Lada kreslil zasněžené Hrusice? Platí stále pranostiky jako Vánoce na ledě, Velikonoce na blátě? Sledoval na podzim i katastrofální povodně ve Španělsku? Podcenili španělští meteorologové situaci a na rozdíl od Česka včas nevarovali? I na to odpovídal Mark Rieder v Rozstřelu.