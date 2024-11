Urolog: Operace prostaty vás o orgasmus nepřipraví, ale o ejakulát ano

Podle profesora Babjuka je téma onemocnění prostaty zbytečně tabuizované a opředené mnoha mýty kolem nepříjemného vyšetření přes konečník.

Pohmat přes konečník jen výjimečně

„Záchyt rakoviny prostaty dnes vychází z krevního testu, což je standardní odběr krve. Jestliže je hodnota nad určitou hranicí, nastupují další vyšetření. To, co může být pro muže trochu nepříjemné, je pohmatové vyšetření prostaty přes konečník, ale to také není žádná katastrofa.“

„A teprve když už skutečně máme důvodné podezření, že by mohlo jít o rakovinu prostaty, nastupuje odběr vzorků. I to se ale dělá ambulantně. Není proto třeba se obávat nějaké bolesti,“ konstatuje urolog.

Od 1. ledna 2024 funguje v ČR nový státem organizovaný screening karcinomu prostaty. Prostřednictvím tohoto pilotního programu ministerstva zdravotnictví oslovují praktičtí lékaři a urologové muže od 50 do 69 let, kterým je následně zdarma vyšetřena hladina prostatického specifického antigenu (PSA) z běžného odběru krve.

Právě na základě tohoto testu byla odhalena rakovina prostaty u současného ministra zdravotnictví Válka. „Rakovina prostaty je skutečně velmi vážný problém. Ročně umírá v Česku na tento karcinom 1 500 mužů, což představuje významnou příčinu úmrtí.“

„Na druhou stranu je třeba říci, že rakovina prostaty je onemocnění, které nemá obvykle rychlý průběh jako například rakovina slinivky. U méně agresivní rakoviny prostaty může trvat třeba až několik let, než se onemocnění zachytí na základě vnějších příznaků. A proto jsou krevní testy tak důležité,“ dodává profesor urologie s tím, že při včasném odhalení této nemoci je téměř stoprocentní naděje na úspěšnou léčbu.

Ejakulát, orgasmus, impotence

Rakovina prostaty je nejčastějším nádorovým onemocněním mužů. Mezi první příznaky tohoto problému patří slabé močení, přerušovaný proud moči a chození na záchod během noci.

Zvětšená prostata utlačuje močovou trubici a může také dráždit močový měchýř. Často je však karcinom prostaty mylně zaměňován za zánět prostaty, kterým podle urologa trpí velká část mužské populace, ale který není smrtelně nebezpečný jako právě rakovina.

Tabuizované jsou také následky léčby rakoviny prostaty, zejména inkontinence, poruchy erekce či orgasmu, případně impotence. Marek Babjuk připouští, že s inkontinencí, tedy s únikem moči, se část pacientů po operaci karcinomu prostaty potýká. Jde ale o mizivé procento, neboť robotická chirurgie významně zpřesnila operační zákroky.

Ale i s možnou inkontinencí se umějí lékaři vypořádat tak, aby pacienti nebyli odkázáni na pomoc druhých. Podobně je to také s možnou následnou impotencí či s problémy s erekcí.

Podle urologa tyto problémy nejsou zdaleka tak časté, jak se mezi pacienty traduje. Pacient po operaci neztrácí ani schopnost orgasmu. „Ale oproti tomu ztrácí po odstranění prostaty schopnost výronu ejakulátu, neboť jsou odstraněny semenné váčky.“

Dá se rakovině prostaty nějak předejít? Pomůže speciální strava nebo zvýšený pohyb? Zvyšuje riziko nádoru prostaty konzumace červeného masa? Známe vůbec příčinu tohoto nádorového onemocnění? A jakou roli hraje genetika? I na to odpovídal přednosta Urologické kliniky 2. lékařské fakulty UK a Fakultní nemocnice Motol Marek Babjuk v Rozstřelu.