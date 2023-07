Hasili jsme nejdřív doma, pak už Řekové naši pomoc odmítli, říká náměstek hasičů

Čeští hasiči nemohli v první fázi požárů na Rhodosu nabídnout Řecku pomoc. Zasahovali totiž u několika lesních požárů doma, později už ostrov pomoc neakceptoval. V Rozstřelu to uvedl náměstek generálního ředitele Hasičského záchranného sboru ČR Petr Ošlejšek. Podle něj je třeba počítat s tím, že lesních požárů bude kvůli počasí přibývat i v Česku. Na Rhodos by on sám rodinu na dovolenou nyní neposlal.