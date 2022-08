Před 20 lety se Praha potopila. Událost v Rozstřelu připomene šéf Povodí Vltavy

Podívejte se i na naše další živé přenosy Sledovat na iDNES.tv

Je to již 20 let, kdy po rozvodnění řek deštěm u nás začaly mohutné záplavy, které do 17. srpna 2002 postihly více než třetinu území ČR. Nejvíce tehdy utrpěly jižní, střední a severní Čechy a Praha.

Na otázky ohledně současné protipovodňové ochrany a jakou úlohu sehrála při záplavách Prahy vltavská kaskáda, odpoví současný generální ředitel státního podniku Povodí Vltavy Petr Kubala.

Jak osobně vzpomíná na tehdejší povodně? Před dvaceti lety bylo Povodí Vltavy kritizováno za to, že pomalu a pozdě upouštělo přehrady, jak se na to dívá dnes? Jaké škody v roce 2002 způsobily povodně samotnému Povodí Vltavy? Co vše se za těch 20 let od ničivých povodní vybudovalo i v rámci preventivních protipovodňových opatření?

Na tyto i další otázky odpoví Kubala žive tento čtvrtek od 10:00 na iDNES.cz. Pořadem bude provázet moderátor Vladimír Vokál.