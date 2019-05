Jaké to je mít vysoké IQ? V Rozstřelu vystoupí druhý nejchytřejší Čech

Radek Pileček se v roce 2016 zúčastnil vědomostní soutěže České televize Nejchytřejší Čech. Tehdy postoupil do finále a skončil na druhém místě. Podle měření inteligence má IQ 160. To je to maximální hodnota, které lze při měření organizace Mensa dosáhnout a reálně má IQ ještě vyšší.

Nemá problém z hlavy rychle spočítat například kolik je 5873 plus 2179 a ve své diplomové práci přišel na to, že v posledních volbách do českého parlamentu docházelo k chybám.

Jen v rámci svého omezeného průzkumu našel pět komisí, které chybovaly, ačkoliv to matematicky není možné. Přesto komise do zápisu například uvedly, že ve 48 obálkách bylo odevzdáno 50 platných lístků. Zásadnější pochybení ovšem nastávají při počítání preferenčních hlasů.

Pileček pochází z Bernartic u Písku a nyní studuje v Praze na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy obor Regionální a politická geografie. O svém vysokém IQ se dozvěděl poté, co poprvé zhruba před pěti lety postoupil do finále logické olympiády a dostal poukázku na testování.