Ruská střední vrstva žije na úrovni našich vyloučených komunit, říká cestovatel

Podle Krondaka je také značný rozdíl mezi etnickými Rusy z centrální části země a na Dálném Východě. Podle něj je také zavádějící myšlenka, že kdo je v Rusku pro Putina, je antidemokrat, a kdo je proti Putinovi, je náš člověk.

Krondak by nynější situaci v Rusku přirovnal k Německu ve 30. letech minulého století či k nástupu normalizace u nás. „Lidé jsou od rána do večera posledních několik desetiletí vystaveni putinovské propagandě, neexistuje veřejnoprávní médium, jsou pouze státní média a nebo média oligarchů, kteří jsou zase kamarádi Putina,“ vysvětluje cestovatel. Jedinou výjimkou je podle něj to, že lidé můžou na Putina nadávat v hospodě.

Rusové a politika

„Při cestování po Rusku ať chcete nebo nechcete, tak vždycky zabřednete do politické diskuze, kterou většinou zahájí samotní Rusové, avšak poté nejsou schopni unést vaši argumentaci a diskuze tak končí konfliktem,“ popisuje Krondak politické konverzace s Rusy.

Čím je horší jejich každodenní životní situace, tím jsou náchylnější akceptovat černobílé slogany o tom, že je Rusko skvělé a mezinárodní spiknutí proti Rusku je hlavní příčina jejich problémů, říká cestovatel.

Krondak má do roku 2023 zakázaný vstup do země. „Mám obavy, i kdybych dostal omylem vízum, že bych musel prověřovat jednoho kamaráda po druhým,“ vysvětluje svoji situaci.

„Hranice mezi názory je velice tenká. Plno lidí nenávidí Putina, ale zároveň je může naštvat moje kritika,“ uvádí Krondak, proč by musel všechny své kontakty v Rusku prověřovat.

Zároveň popisuje složitou situaci s cestováním po zemi. „Bez pomoci místních lidí se přes byrokratická úskalí nedostanete,“ říká cestovatel s odvoláním na složitou situaci, kdy někdo musí vaším jménem požádat o propustku ke vstupu do některé části Ruska.

Ruská duše

Podle Krondaka je Rus člověk bez vůle, odevzdán osudu. „Směs nihilismu, melancholie, ukřivděnosti a zatrpklosti,“ popisuje dál. Uvádí však, že Rus je zároveň srdečný a pohostinný.

„Co je však velmi typické a připomíná mi mentalitu orientu, je absolutní nedůvěryhodnost. Když někdo řekne, že vám ty fotky pošle v pondělí nebo zítra či za týden, tak můžete ty fotky rovnou zapomenout, je jedno jestli je to instituce, organizace nebo váš kamarád, prostě to nikdy neuvidíte,“ zakončuje.