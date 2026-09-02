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Poplatky nejspíš skončí o rok později. Nacher o ČT i změnách na stadionech

Jiří Vachtl
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Avizované zrušení koncesionářských poplatků ČT a rozhlasu nabírá zpoždění. Místopředseda Sněmovny Patrik Nacher (ANO) v rozhovoru pro Rozstřel na iDNES.cz jako první z koalice připouští, že k němu nejspíš dojde až od roku 2028. „Pokud to nestihneme k 1. lednu 2027, logika velí, aby se to posunulo na 1. ledna 2028 i přesto, že by byl zákon připravený třeba už v březnu,“ říká Nacher.

Rozstřel

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V Rozstřelu mluví také o změnách na stadionech, na nichž pracuje s kluby po výtržnostech na derby Slavia – Sparta. Dohoda je zatím na tom, že klubům umožní používat systém na rozpoznávání obličejů. „Kamera u vstupu zachytí problémového fanouška, ve velíně to zapípá a ostraha ho vyvede. Ostatní bez problému projdou a nic se neukládá,“ popisuje.

Hostem pořadu Rozstřel je poslanec za ANO Patrik Nacher. Pořad moderuje Jiří Vachtl.
Hostem pořadu Rozstřel je poslanec za ANO Patrik Nacher. Pořad moderuje Jiří Vachtl.
Hostem pořadu Rozstřel je poslanec za ANO Patrik Nacher. Pořad moderuje Jiří Vachtl.
Hostem pořadu Rozstřel je poslanec za ANO Patrik Nacher. Pořad moderuje Jiří Vachtl.
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Spolu s ministrem sportu Borisem Šťastným jste členem pracovní skupiny, která chystá novelu zákona, jež má za cíl zvýšit bezpečí na stadionech po ostudném závěru minulé fotbalové sezóny. Jak jste byl spokojený s chováním fanoušků na nedělním derby Sparty se Slávií?
Myslím, že byla dobrá, bouřlivá atmosféra. Až na některé urážlivé pokřiky jsem s tím neměl problém. A jestli se ptáte na pyrotechniku (kterou během derby použily kotle Sparty i Slavie, pozn. red.), tak o té se pojďme bavit. Já jsem příznivec toho, aby byla organizovaná, protože to pomáhá atmosféře. Ale tady narážíme na úplné nepochopení a já nevím, co s tím.

Část společnosti volá po úplném zákazu, ale v momentě, kdy s tím jako zákonodárci chceme něco dělat, tak se zase ozve fanouškovská základna a hlasitě volá proti tomu. Takže teď nevím, jak z toho ven, aby zároveň na stadionech bylo bezpečno a byla tam i – byť organizovaně – pyrotechnika.

Ministr Šťastný ale po posledním jednání pracovní skupiny přišel s tím, že použití pyrotechniky na stadionech bude trestným činem. To tedy neplatí, na tom není shoda?
To byl jeden z nápadů, určitě to ještě není definitivní stanovisko. My jsme se dohodli a Robert Králíček (poslanec ANO – pozn. red.) dostal úkol, aby s ministerstvem spravedlnosti projednal možné návrhy trestů za zahalování, házení pyrotechniky a za další nebezpečné projevy. A udělat z pyrotechniky trestný čin tam padlo jako nápad.

Upřímně, já toho nejsem příznivcem, protože je lepší prevence než tvrdé tresty. Všichni jsme samozřejmě byli zděšeni po předposledním derby, kdy došlo k těm incidentům. My tedy přicházíme s návrhy, ale najednou část lidí včetně politiků, kteří ani moc na fotbal nechodí, nás začnou kritizovat. Tak se vlastně ptám, co máme dělat?

Jednal jste s opozicí, nebo jak víte, že jsou proti? Krátce po incidentu na derby jsem viděl vaši tiskovou konferenci, kde byl i poslanec ODS Jiří Havránek a panovala tam na nutnosti změn poměrně shoda…
...s Jiřím Havránkem ano, ale když jsme se třeba bavili o chytrých stadionech (systém na rozpoznávání obličejů, pozn. red.), tak jsem narazil na nepochopení třeba u kolegy z ODS Karla Haase, který na to má úplně jiný názor. Ale není takový fanoušek jako Jirka Havránek. A opravdu jsem překvapený, že v momentě, kdy s kluby začneme na něčem pracovat, tak se objeví kritika. To není tak, že bychom si s Borisem Šťastným sedli a sami chtěli klubům něco diktovat. Ty nápady jdou od nich.

Součástí dalších změn, po které kluby v čele se Slavií a Spartou volají, je, abyste jim umožnili legálně využívat systém na rozpoznávání obličejů, který by odhalil výtržníky, kteří mají na stadion třeba zakázaný vstup. Už máte představu, jak by to mohlo fungovat?
To je právě jedna z cest, jak dát klubům do ruky nástroj, aby v momentě, kdy oni dají někomu zákaz vstupu na stadion, tak ho mohly vymáhat. Protože jinak jsou všechny tresty pro fanoušky, kteří házejí pyrotechniku nebo vběhnou na trávník, jen na oko.

Hostem pořadu Rozstřel je poslanec za ANO Patrik Nacher. Pořad moderuje Jiří...

A jak to tedy má fungovat v praxi?
U každého vstupu máte kamery, které jsou navázány pouze na negativní seznam. To znamená, seznam lidí, kteří mají zákaz vstupu. Kamera člověka zachytí a někde ve velíně to ostraze začne pípat a toho fanouška dohledají a vyvedou ho. A ostatní fanoušci – třeba v neděli na Letné bylo 18 260 diváků – normálně bez problému projdou dál a žádné biometrické údaje se nebudou ukládat. Do toho může vstoupit i fotbalová asociace a říct, že takové seznamy platí pro celou ligu, aby se problémoví fanoušci nedostali ani na venkovní zápas.

Ale to může být problém, protože sice Slavie a Sparta tyto systémy mají, byť je nesmějí kvůli ochraně osobních údajů zatím používat, ale na všech ligových stadionech takové systémy nejsou?
To nejsou, taková technologie je zatím, myslím, pouze na Spartě, Slavii, možná to má i Plzeň a nevím, co Baník Ostrava. Ale tam by samozřejmě vzniklo nějaké přechodné období, během kterého by se na to jednotlivé kluby připravily.

Kromě změn na stadionech se angažujete i v plánovaném zrušení koncesionářských poplatků. Na jaře jste avizoval, že přijdete s vlastním návrhem, který by ještě v průběhu roku poplatky odpustil seniorům nad 75 let a dalším zranitelným skupinám. Co se s tím návrhem stalo?
Je ve sněmovním systému, ale já respektuju, že přednost má vládní návrh. Ten byl poslán do Sněmovny a v případě, že se projednává, tak nedává smysl, aby paralelně s tím běžel ještě můj návrh.

Vy jste to ale odůvodňoval tím, že chcete, aby se co nejdříve seniorům ušetřily peníze, kdyby se schválení vládního návrhu protahovalo. Už i ministryně financí Alena Schillerová připustila, že k 1. lednu 2027 se to nemůže stihnout. Tak nedochází právě ke zpoždění?
Tohle je o rozhodnutí koalice. Ta si musí říct, jestli na to přišel čas. Protože v momentě, kdy to vstoupí do Sněmovny, tak bude opozice natahovat první, druhé i třetí čtení, pak to pravděpodobně vrátí Senát a je předpoklad, že to i vetuje prezident. A tyhle obstrukce by se děly jak u vládního, tak u mého návrhu.

Já jsem to úplně na začátku myslel tak, že můj poslanecký návrh můžu dát do systému a už to jede. Zatímco ten vládní trvá mnohem déle, protože musí projet celým kolečkem. Vláda to ale urychlila, takže ten můj argument padl. A nemá smysl, aby jely oba návrhy paralelně, leda, že by u vládního návrhu bylo třeba datum platnosti posunuté o rok později a bylo by tady politické rozhodnutí, že v té mezifázi by bylo dobré aspoň odpustit poplatky seniorům nad 75 let.

Hostem pořadu Rozstřel je poslanec za ANO Patrik Nacher. Pořad moderuje Jiří...

Máte nějaké signály, že by k tomu posunutí mohlo dojít a poplatky se plošně zrušily třeba až od 1. ledna 2028?
V zásadě mi přijde, že to tak logicky vychází. Máme září a ve Sněmovně jsou jiné věci, přijde tam i rozpočet. Pak máte komunální a senátní volby a je otázka, jaká témata budete chtít, aby se řešila. Takže jste pak v říjnu a máte teprve první čtení, u kterého už budou obstrukce. Celé to kolečko něco zabere, pak to vrátí Senát a pravděpodobně vetuje prezident. A to už jsme někde v lednu nebo únoru.

A teď je otázka, když děláte takovouto velkou změnu, jestli by to mělo platit od poloviny roku a komplikovat život lidem, kteří třeba platí poplatek ročně a už ho zaplatili. Takže já budu konzistentní. Kritizoval jsem za to i minulou vládu, že ta pravidla měnila v průběhu roku. Pokud to nestihneme k 1. lednu 2027, logika velí, aby se to posunulo na 1. ledna 2028 i přesto, že bychom třeba měli zákon připravený už v březnu.

Kdyby se poplatky skutečně rušily až od roku 2028, oprášil byste svůj návrh a ještě v průběhu roku třeba chtěl zrušit poplatky pro seniory?
Je to jedna z možností, ale musela by na tom být koaliční shoda. Je otázka, jestli ten rok za to stojí či ne. To je opravdu na politické rozvaze, jestli stojí za to mít zablokovanou Sněmovnu a nemít možnost projednávat nějaké další nutné věci.

Opozice už avizovala, že nejen kvůli poplatkům, ale i deficitnímu rozpočtu a další řadě zákonů hodlá na podzim zablokovat Sněmovnu a slibuje vám tvrdý podzim. Za 14 dní začne platit novela zákona o jednacím řádu, která vám dá novou možnost rychleji opozici utnout. Jak často to hodláte využívat?
Pojďme si na rovinu říct, že když ten poslanec nebude chtít, tak ani změna jednacího řádu vám nezabrání tomu, aby se neobstruovalo. Zmenší se možnosti, ale vždy to bude o dobré vůli a vzájemné komunikaci. Já obstrukce principiálně respektuju, ale co mně vadí na současné opozici, je, že si stěžovala, že jsme obstruovali moc a že oni budou lepší opozice. Výsledkem je, že obstruují mnohem víc. Když jsem si dával srovnání, jak dlouho trvalo jednání k důvěře vlády, jak dlouho trval rozpočet, tak to všechno byly rekordní časy.

Ale v minulém období jsme také byli svědky extrémů, kdy Tomio Okamura mluvil 11 hodin v kuse a podobně.
To je přesně ono. Ta virtuální realita, na kterou já furt upozorňuju, a hrozně mě štve. Opozice říká, že nebude mluvit 11 hodin jako Okamura a šest hodin jako Babiš. Ale mně je to ve výsledku jedno, mně jde o celkový čas. Jestli to bude jeden poslanec, který vydrží 11 hodin, anebo tam bude 11 poslanců s přednostním právem po hodině, tak je výsledek stejný.

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Ještě se chci dostat ke vztahům s prezidentem. Na jaře jste jako jeden z prvních upozorňoval, že Petr Pavel už začal kampaň. Pak se vztahy s vládou vyhrotily kvůli summitu v Ankaře. V neděli ale prezident oznámil, že se s premiérem dohodli, že obnoví společné schůzky. Očekáváte, že se vztahy uklidní?
Byl bych rád, protože v Česku máme svých starostí dost, než aby prezident s premiérem spolu válčili a vzkazovali si něco přes média. Rozumím tomu, že opozici i přes to, že to popírají, ten konflikt vyhovuje, protože sami nedokážou třeba tak formulovat své postoje a u prezidenta i díky jeho funkci mají jeho vyjádření větší váhu.

Nevyhovuje to ale i vládě a Motoristům, kteří ten konflikt tak rádi živí?
To nevím, to se musíte zeptat jich. Za sebe si myslím, že prezident s vládou mohou mít jiné názory, ale dlouhodobě není udržitelné, aby spolu válčili a dělali si naschvály.

V říjnu budou komunální a senátní volby a po nich už pomalu budete muset začít řešit, koho postavíte proti Petru Pavlovi do prezidentské volby. Kdo by za vás měl největší šanci?
I kdybych to věděl, tak vám to neřeknu, abych tomu člověku nemaloval terč na záda. Obecně je to těžké, musíte zvažovat, jestli by to měl být člověk z politiky nebo úplně mimo. V tuhle chvíli na to upřímně neznám odpověď a uvidíme. Teď se soustředíme na komunální a senátní volby.

Během léta rozvířil vody bývalý prezident Miloš Zeman, když zmínil, že by ho kandidatura proti Petru Pavlovi lákala. Berete to vážně?
Jak jsem to pochopil, ale nemám to úplně nastudované, protože jsem si během prázdnin dával digitální detox, tak to beru, jak i znám Miloše Zemana, že chtěl popíchnout a nahodit téma. To se evidentně podařilo.

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