V Rozstřelu vystoupí poradce posledních komunistických premiérů Krejčí

Oskar Krejčí se narodil v Praze v roce 1948. Když mu bylo devatenáct let, pokusil se nelegálně překročit hranici do Rakouska, za což byl odsouzen ke 14 měsícům vězení. Do komunistické strany vstoupil koncem 60. let a zůstal v ní i během normalizace.

Na Filozofické fakultě UK v Praze vystudoval sociologii a filozofii a poté pracoval v Ústavu pro filozofii a sociologii Československé akademie věd.

Od léta roku 1989 se angažoval v iniciativě Most, která chtěla zprostředkovat jednání opozice s tehdejším režimem. Na přelomu osmdesátách a devadesátých let působil jako poradce tehdejších předsedů československých federálních vlád Ladislava Adamce a Mariána Čalfy. Po revoluci byl jedním z autorů programového prohlášení Čalfovy vlády.

V současnosti je univerzitním profesorem, napsal zhruba třicet knih. Na Univerzitě Jana Amose Komenského je ředitelem Institutu globálních studií.



Stále se jako politolog vyjadřuje k aktuálním otázkám. Postavil se například proti umístění amerického radaru v Česku. Nedávno například komentoval na info.cz vztah Andreje Babiše a prezidenta Miloše Zemana.

Premiér je podle něj na Zemanovi závislý a čím déle bude v politice, tím více závislejší na Zemanovi bude. Také poznamenal, že podle něj v Česku bylo nebo v současnosti je pouze několik lidí, kteří mají nebo měli nějakou politickou vizi a jmenoval Václava Havla, Václava Klause a Miloše Zemana. Ostatní politici jsou podle něj spíše „uživatelé politiky“.