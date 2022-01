Dělal jsem jen satiru a nestydím se za to, říká autor falešného Ovčáčkova účtu

Ondřej Langr, který osm let spravoval falešný facebookový účet Jiřího Ovčáčka, dělal podle svých slov satiru. „Samozřejmě chápu, že občas někomu vadí, když si z něj děláte legraci, to k tomu patří,“ řekl. V roce 2018 získala jeho stránka ocenění Křišťálová lupa v kategorii One (wo)man show.

Langr v pátek na Facebooku odhalil svoji identitu a zároveň oznámil, že s provozováním stránky končí. V Rozstřelu uvedl, že se za spravování falešného profilu nestydí. „Vzhledem k tomu, že si dělám srandu z lidí, kteří jsou ve vysoké politice nebo se kolem ní pohybují, tak na to mám jako občan právo,“ vysvětlil.

Jiří Ovčáček Milé fanynky, milí fanoušci, přátelé,



vše hezké (i hezky divné) jednou končí. A právě dnes končí Jiří Ovčáček Unofficial. Po osmi letech jsem se rozhodl ukončit činnost této stránky. Dovolte mi vysvětlit proč a rozloučit se s vámi.



Prezidentování Miloše Zemana se dostalo do jakési postterminální fáze. Tak nějak tušíme, že ještě někde nějak existuje, ale už ani nemáme potřebu se vůči němu vymezovat. Ne že by zmoudřel, prostě se propyžámkoval k zapomnění. Jeho superschopnost tr...efit kohokoliv jedovatou slinou se vyvinula ve smutnou tendenci poprskat si vývody hadiček na břiše. Hrad a jeho okolí už nepřináší svým oponentům výzvy, ale jen jakýsi podivný, nechtěný a neplánovaný soucit s pachutí. A občasná ostuda v taxíku a na záchytce mi jako inspirace prostě nestačí. Proto jsem se rozhodl se raději otočit a nevěnovat už téhle bizárpartě žádnou pozornost. Budu rád, když i vy uděláte totéž: Pojďme odepřít nejnabubřelešímu egu v republice pozornost a až do nástupu nového prezidenta ho ignorovat.

Mezi lidmi se také vyskytuje názor, že je falešný profil podvod a že jeho provozování není etické. To ale autor odmítl. „Stránka byla od začátku vedená jako satira,“ zdůraznil. Připomněl, že už od samotného vzniku stránky uváděl v adrese URL „unofficial“, což znamená, že to je neoficiální profil. V úvodu stránky navíc autor píše, že je to neoficiální satirický fanklub. Informace uvádí kromě češtiny i v angličtině.

„Argumentovat, že je to podvod, když je to tam nezávisle na sobě na několika místech napsáno a když je stránka zařazena v kategorii satira nebo parodie... Tak už nevím, jak to udělat zřejmější, že je to jen legrace,“ řekl Langr.

Jak se lidé nachytali

Podle Langrových slov se v průběhu spravování falešné stránky neustále někdo nachytával. Její autor dodal, že právě to byl jeden z důvodů, proč ho vedení stránky bavilo. „Zjevně spoustu lidí má velký problém rozlišit na internetu, co je a co není pravda. Přes to, že v případě mojí stránky to bylo naprosto jasně rozeznatelné,“ uvedl Langr.

Je možné, že tito lidé pak věří i fake news, ve kterých na rozdíl od Langrovy stránky čtenáře nikdo neupozorní na nepravdivost informací. Langr poukázal na to, že i takoví lidé mají volební právo. „Já si myslím, že v rámci nějakých občanských schopností by lidé měli být schopní si aspoň dohledat zdroj,“ řekl.

Jiří Ovčáček Chci se ostře vymezit proti pomluvám, které o mně kolují. Podle nich jsem se ožral jako prase, urážel kolemjdoucí, zeblil, co se dalo, obtěžoval taxikáře, nechal se za asistence Policie odvézt na záchytku a tam jsem při příjmu ani nepozdravil personál. Nic takového není pravda! Pozdravil jsem! A nahlas!

S narůstajícím počtem sledujících profilu podle Langra rostla i zodpovědnost. „Začnete víc dbát na to, aby člověk neudělal chybu,“ vysvětloval a připustil, že ta se i tak udělá snadno. Stránka ale podle něj nevznikla se záměrem někoho hanit. „Vzniklo to jako nahodilá reakce,“ řekl.

Langr se podle svých slov snažil neubližovat ostatním. Několikrát svoje příspěvky stáhl, pokud byly příliš osobní. „V momentě, kdy mi ten člověk napsal, že je mu to nepříjemné, a kdy jsem viděl, že by to mohla být z mojí strany šikana, příspěvek jsem samozřejmě stáhl,“ uvedl. Zdůraznil, že chtěl dělat politickou satiru, nikoliv někoho šikanovat.

Samotný mluvčí Hradu na neoficiální účet s jeho jménem stížnost nevznesl. „S panem Ovčáčkem jsem nikdy nekomunikoval. Nikdy mi nevzkázal, že si přeje, abych tu stránku ukončil,“ řekl Langr. Usoudil z toho, že to mluvčímu prezidenta bylo jedno a ve spravování stránky tak pokračoval.

Pozitivní komentáře a hodně banů

Langr vysvětlil, že i před svým oficiálním „odtajněním“ o jeho pravé identitě několik lidí vědělo. „Minimálně stovka lidí kolem mě,“ upřesnil. Zároveň podle něj byla důležitou součástí stránky právě i anonymita. Část okolí odhalením identity překvapil. Špatných reakcí se mu však nedostalo. „Většinou to byly reakce pozitivní a dobré,“ uvedl Langr.

Úspěch stránky podle Langra spočíval v komunitě. „Vznikla komunita lidí, kteří byli naladění podobně,“ řekl. Dodal, že ho bavilo číst komentáře, které navazují na jeho příspěvky.

Reakce veřejnosti pod samotným odhalením skutečné identity se však lišily. Občas se objevily i negativní reakce, že by se ale mohla přenést nenávist na sociálních sítích do reality, si Langr ale nemyslí. „Pořád věřím, jakkoliv je diskuse na internetu někdy divoká, že tady máme právní stát. A že dělání si legrace pořád není za hranou něčeho, kdy by se člověk měl začít bát o vlastní život,“ uvedl.

Dodal, že na Facebooku zablokoval jen několik málo jedinců. Kromě asi dvaceti komentářů byla většina komentářů pozitivních.

Stránku během osmi let své existence Facebook dočasně zablokoval. „Měl jsem hodně banů, někdy byly krátké, někdy byly na delší dobu,“ zmiňuje Langr. Za některými bany prý stály konkrétní osobnosti, jichž se prostřednictvím svých statusů dotkl. Dodal, že mu například zmizely některé příspěvky, které se týkaly bývalého premiéra Andreje Babiše.

Už není z koho si dělat legraci

Stránku se Langr rozhodl ukončit v pátek. „Už není z čeho si dělat legraci,“ odůvodnil. Nechce si dělat legraci ze starého člověka, který podle jeho slov zjevně nezvládá svoji situaci. „Ty výstupy prezidenta už jsou smutné,“ řekl.

Nemyslí si ale, že byly vtipy na účet prezidenta republiky nevhodné. „Jestli někdo snižuje vážnost úřadu republiky, tak je to prezident republiky. Ne člověk, který si z něj dělá legraci,“ vysvětlil Langr a připomenul, že legraci si z prezidenta dělá velké množství lidí.

Pointa humoru v tom, že je člověk nemocný, už je ale podle Langra za hranou. „Myslím si, že je na čase se otočit a nechat ho dokončit mandát,“ uzavřel téma.

Migrační krize i ruská ambasáda

Mezi své zážitky během provozování stránky Langr zařadil období, kdy část politiků přinášela téma migrační krize, která se České republiky příliš netýkala.

„Já jsem tehdy zparodoval příspěvek Wericha, který měl už v roce 1938 vyhrožovat tím, že přijdou muslimové a zakážou nám jitrničky a děvčatům sukně,“ vzpomínal. Jeho stránka se tím rozšířila mezi ty, kteří příspěvku věřili a dál šířili ho dál jako fakt. Média se poté snažila zjistit, jestli taková slova Jan Werich skutečně řekl,“ vzpomínal autor. Dodal, že to samozřejmě pravda nebyla.

Langr připomněl i falešný facebookový účet ruské ambasády v Česku, který vytvořil v roce 2017. Reagoval tak na ruské dezinformační weby, které šířily nepravdivé informace.

„Rozhodl jsem se jim podobným způsobem ukázat, jak to vypadá, když někdo šíří nepravdivé zprávy,“ řekl. Langr vytvořil stránku velvyslanectví Ruské federace a publikoval zde příspěvky. Během několika dní získala více sledujících, než měly oficiální stránky ruské ambasády.

Když ale ruské ministerstvo zahraničí požadovalo smazání neoficiální stránky, Facebook smazal tu s menším počtem sledujících, tedy tu oficiální. „Samozřejmě se to poté napravilo, ale mezitím mě začaly napodobovat další stránky,“ dodal.

Jiří Ovčáček Velvyslanectví Ruské federace v ČR: Dobrý den, mohli bychom s panem prezidentem večer na chvíli přijít?

Langr nyní pracuje jako sociální pracovník. Už během doktorského studia se ale věnoval také dezinformacím.

„Problém dnešní doby je ten, že velká část populace není schopná a připravená na informační dobu. Máme problém ověřovat si zdroje informací.“ Poukázal na šíření dezinformací v souvislosti s koronavirovým onemocněním. „Vidíme, že dezinformace můžou bez nadsázky zabíjet. A zabíjejí,“ uzavřel.

Langr v Rozstřelu také uvedl, že má plány do budoucna, nechce je ale zatím zveřejňovat.