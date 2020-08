Byl Dubček zbabělec a Svoboda zločinec? V Rozstřelu bude historik Macháček

Moderátor Vladimír Vokál se Michala Macháčka bude ptát mimo jiné na to, zda šlo okupaci Československa zabránit. Bude ho zajímat, proč českoslovenští komunisté chtěli zbavit moci prvního tajemníka ÚV KSČ a prezidenta Antonína Novotného, který odolával sovětskému požadavku na vstup armád východního bloku v průběhu celých šedesátých let.

Řeč bude také o nejviditelnější osobnosti pražského jara Alexanderu Dubčekovi. Byl to hrdina, nebo naopak zbabělec? Byl idealistou, člověkem, který se obtížně orientuje v politických záležitostech, nebo naopak pragmatikem, který ví, co dělá?

A jaká byla v roce 1968 role prezidenta Ludvíka Svobody, ke kterému se nedávno kriticky vyjádřil moderátor České televize Jakub Železný?

Historik Michal Macháček je autorem uznávaného životopisu o Gustávu Husákovi. Momentálně připravuje další knihu, která by tentokrát měla podrobně pojednávat o normalizaci. Jako jeden z nemnoha českých historiků se dostal přímo do moskevských archivů, kde narazil na zajímavé informace. Co konkrétně objevil? Vladimír Vokál se ho zeptá v pátečním Rozstřelu od 12:30 na iDNES.cz.