Covidová vlna brzy ustane, říká náměstek. Na podzim čeká silnější, omezení vylučuje

„Epidemie opravdu začíná zpomalovat. Reprodukční číslo klesá k jedničce, v některých regionech kleslo dokonce i pod jedničku. Odpovídá to našim predikcím. Tato vlna by měla v následujících deseti dnech kulminovat a během srpna bychom měli sledovat její pokles,“ uvádí Josef Pavlovic.

Podle náměstka predikci podporuje i vývoj z dalších evropských států. „Země, které byly o několik týdnů napřed, si už vlnu prodělaly. Například Portugalsko je šest týdnů napřed a v tuto chvíli je na sestupné křivce. Stejný vývoj očekáváme i u nás.“

Převažuje omikronová varianta BA.5

A jak situaci zvládají nemocnice? „Na lůžkách JIP je situace stabilní, obsazenost covidovými pacienty se drží v nízkých desítkách lidí, přitom při vrcholech pandemie v předchozích letech tam bylo až několik tisíc osob. To znamená, že do těchto vysokých čísel by situace určitě eskalovat neměla. A všechny prediktivní modely předpokládají, že během deseti až čtrnácti dnů bychom měli vidět uvolnění tlaku na nemocnice,“ uvádí Pavlovic.

Připojil poděkování zdravotníkům. „Protože je čas dovolených, personálu je nedostatek a oni se věnují pacientům s covidem.“

Podle náměstka ministra zdravotnictví v tuto chvíli v Česku převažuje omikronová varianta BA.5. „Je to jedna z těch, která se šíří velice agresivně a podle odborníků se její rychlost šíření už opravdu blíží spalničkám, což je jedno z nejvíce infekčních onemocnění.“

Náměstek v Rozstřelu potvrdil, že ministerstvo čeká na podzim a v zimě další covidové vlny, které budou zřejmě mnohem silnější než ta stávající. „Tam je zapotřebí vysvětlit, v čem jsou ty vlny rozdílné. Jde o to, jakou dostanete virovou nálož v létě a jakou na podzim. Na podzim je sušší vzduch, nejsme tolik venku, kontakty jsou intenzivnější a virové dávky větší. Tím dojde i k většímu náporu na imunitní systém,“ vysvětluje Pavlovic s tím, že i následný tlak na nemocnice bude na podzim větší.

Lockdowny rozhodně odmítám

Jedinou zásadní ochranou stále zůstává očkování. Od 18. července se může veřejnost očkovat druhou posilovací dávkou, týká se to zejména rizikových skupin. Josef Pavlovic ale doporučuje, aby zdraví lidé v produktivním věku se čtvrtou dávkou ještě počkali.

„Pokud jste zdraví, sportujete, netrpíte žádnou závažnou nemocí a máte už za sebou tři očkování, rozhodně nechte další dávku až na září nebo říjen. Tím pádem navýšíte svoji ochranu před možnými podzimními vlnami, a tím uděláte maximum i pro ochranu celé společnosti,“ radí náměstek.

Josef Pavlovic zároveň vyloučil, že by stát plánoval na podzim nebo v zimě jakékoliv lockdowny. Nepočítá se ani s tím, že by očkování nebo negativní testy byly podmínkou pro konkrétní činnosti, včetně volnočasových aktivit, jak tomu bylo v minulých letech. „To rozhodně odmítáme.“

Při výraznější vlně ale může dojít k návratu roušek a respirátorů například v MHD nebo v obchodech. Podle náměstka by však bylo nejlepší, aby toto opatření fungovalo na dobrovolné bázi.

„Pokud se prostě pohybujeme ve velkých davech, měli bychom roušku nosit, zvlášť, když je vlna na vzestupné fázi. Všichni dobře víme, že ve zdravotnictví a sociálních službách pracují ti nejzranitelnější z nás. Tam je třeba říci, že nosit roušku a respirátor rozhodně není hanba. Poučme se u asjiských národů, které nosí respirátory i v MHD, nikoho to nezatěžuje,“ doporučuje Pavlovic.

Prevencí proti covidu

„To znamená, že rozhodně chceme apelovat na individuální odpovědnost, chceme komunikovat s občany jako partnery, chceme jim věřit a budeme jim věřit. A hlavně, pokud se necítím dobře, mám zůstat doma, abych onemocnění nešířil dál,“ myslí si náměstek.

V Rozstřelu zároveň důrazně vyzval občany, aby využili možnosti preventivních prohlídek u praktických lékařů. „Tlak na prevenci byl poslední dva roky o hodně nižší. Pokud jsem svého praktického lékaře dva roky neviděl, možná je čas to napravit. Zkontrolujte si termíny své preventivní prohlídky, zjistěte si, které screeningy byste měli mít absolvované. Tím předejdete vzniku dalších onemocnění.“

„Dva roky covidu zvýšily obezitu populace. Lidé nabrali několik kilogramů. Teď máme léto, máme více možností pro pohyb a zdravou stravu. To je správný moment, kdy bychom se měli věnovat sami sobě, měli bychom sportovat a udělat maximum pro prevenci, abychom do podzimní vlny vstupovali pokud možno co nejzdravější,“ uzavírá náměstek.

Jak a kde se v tuto chvíli covid-19 nejvíce šíří? Ovlivnila vývoj epidemie turistická sezóna? Jak se v tuto chvíli v ČR testuje a kdo má nárok na bezplatné testy? A šíří se v této době nějak významně i jiné nemoci? I na to odpovídal Josef Pavlovic, náměstek ministra zdravotnictví z Pirátské strany, v Rozstřelu.