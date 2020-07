Moderátor Xaver Veselý budí vášně. Čí zájmy chce v Radě ČT hájit?

V květnové volbě nových radních ČT Xaver Veselý uspěl spolu s ekonomkou Hanou Lipovskou a novinářem Pavlem Matochou. Parlamentní opozice to tehdy označila za ohrožení svobody a nezávislosti veřejnoprávní televize.

Sám Xaver to označil za směšné. „Pokud žijeme v zemi, kde má zvolení jednoho člověka kamkoli ohrozit nezávislost čehokoli, nebo dokonce demokracie, tak si říkám: proboha, na jakých základech to tady všechno stojí?“ řekl tehdy iDNES.cz.



Obměněná Rada ČT v květnu rozhodovala o bonusu pro generálního ředitele Petra Dvořáka. V předchozích letech vždy schválila maximální odměnu ve výši 2,4 milionu korun. Tentokrát však radní pro Dvořáka odhlasovali „jen“ zhruba 1,6 milionu korun. Ekonomka Hana Lipovská přitom navrhovala, aby generální ředitel nedostal odměnu žádnou. V tom ji podpořil i Xaver Veselý, Pavel Matocha a Roman Bradáč.

Anticena za podbízivé moderování

Odpůrci Veselému vyčítají jeho údajně podbízivý styl moderování. Terčem kritiky se staly jeho rozhovory s premiérem Andrejem Babišem a poslancem Václavem Klausem mladším, na jehož konci moderátor předsedovi Trikolóry oznámil, že ve volbách „má jeho hlas“. Podle odpůrců také neklade politikům kritické otázky a nechává jim volný prostor k sebeprezentaci.

Český filmový a televizní svaz mu v lednu za jeho moderování udělil anticenu Zlatý citron. Porota mu ji přidělila za údajně „podbízivý styl moderování, při kterém nejen v soukromé XTV otevřeně projevuje své sympatie i antipatie k jednotlivým událostem či hostům ve studiu“.

Rozstřel s Xaverem Veselým startuje ve čtvrtek od 12:30 Moderovat bude šéfredaktor MF DNES Jaroslav Plesl.

Xaver si cenu převzal a v přímém přenosu pořadatele zkritizoval.

„Mám za to, že jediným arbitrem úspěchu nebo neúspěchu v naší branži je divák nebo posluchač,“ uvedl. „Snažíte se zostudit nás tvůrce, a to za vydatné podpory České televize,“ uzavřel. Zlatý citron následně vydražil v aukci za 112 200 korun.

Kvůli rozhovoru s premiérem Andrejem Babišem se Xaver dostal v září do sporu s tvůrci pořadu Newsroom ČT24. Redaktorka se Veselého ptala na jeho názor na kritiku serveru Hlídací pes, že premiér v pořadu zmínil i politické kauzy a zda se podařilo premiéra ukočírovat v rámci kodexu Českého rozhlasu. To však Veselý odmítl a pořad označil za „nejodpornější bulvár“.

„Nechápu, kde berete tu drzost se na to ptát, protože to, co jste do této chvíle odvysílali o mě konkrétně, byla taková stoka, nevyvážená, že vůbec nechápu, jak můžete šermovat s nějakým kodexem,“ reagoval Veselý.