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Kontroverzní internetový tvůrce Mike Oganesjan, známý pod přezdívkou MikeJePán, obrací pozornost k nové misi. Společně s kolegou Tomášem Walušem chce více energie věnovat odhalování sexuálních predátorů a případům týrání zvířat. Podle obou mužů jde o oblasti, ve kterých stát často selhává.
„Pochopili jsme, že stát selhává v mnoha odvětvích, kde můžeme být mnohem víc nápomocní, víc než třeba u dezolátů,“ řekl v Rozstřelu Oganesjan. V rozhovoru používal místy velmi „peprný“ slovník a nevybíravě hovořil o těch, které se chystá v následujících týdnech a měsících odhalit.
Nový projekt stojí na jednoduchém principu. Waluš se na sociálních sítích vydává za nezletilé děti a komunikuje s dospělými muži, kteří je sami oslovují. „Zaměřujeme se primárně na dospělé muže.“
„Ti oslovují nezletilé děti za úmyslem nějakého intimního styku nebo například získání intimních fotografií,“ popisuje dále Waluš. Podle něj tým využívá profily třináctileté dívky i dvanáctiletého chlapce na Facebooku, Instagramu či Snapchatu.
Jejich obličej musí vidět sousedi
Právě způsob prezentace odhalených predátorů vyvolává největší pozornost. Oganesjan i Waluš odmítají anonymizaci a tvrdí, že veřejnost má právo znát identitu lidí, kteří podle nich cíleně vyhledávají kontakt s dětmi.
„Nebudeme používat žádnou cenzuru na tyto predátory. Zveřejníme jejich obličeje, jejich jméno i příjmení,“ uvedl Waluš.
Podle něj právě veřejné odhalení funguje lépe než případný trest. „Pokud si ten člověk dokáže psát s třináctiletou holkou opakovaně a domlouvat si s ní schůzku, aby ji mohl oplodnit, tak nevidíme důvod, proč by jeho tvář nemohla být na internetu,“ prohlásil.
Oganesjan dodává, že případných žalob se neobává. „Máme nějaký svůj právní aparát. Ať nás zažalují o peníze,“ uvedl s tím, že se bude následně právní cestou bránit.
Zvířata a napravený „kriminálník“
Vedle sexuálních predátorů se dvojice zaměřuje také na týrání zvířat. V rozhovoru popsali několik případů, kdy podle nich úřady dlouhodobě nezasahovaly.
Waluš vzpomínal na natáčení chovu s desítkami zvířat v nevyhovujících podmínkách. „Když jsem požádal Krajskou veterinární správu, aby zkontrolovala i stav ostatních zvířat, tak odešli bez jakéhokoliv slova,“ prohlásil s tím, že právě v těchto případech stát údajně selhává.
Oganesjan následně popsal případy, kdy podle něj úředníci přehlíželi týrání části zvířat nebo postupovali chaoticky při jejich odebírání. Oba se shodli, že právě ochrana zvířat bude jedním z hlavních témat jejich další práce, kterou zveřejňují na platformě Herohero.
Výrazná část rozhovoru patřila také samotnému Oganesjanovi, který otevřeně promluvil o své minulosti, během níž byl několikrát stíhaný i odsouzený.
„Ano, jsem třikrát odsouzený,“ připustil bez vytáček. Současně ale zdůraznil, že všechny své závazky již vyřešil. Na otázku ohledně dluhů odpověděl stručně: „Doplaceno.“ Později doplnil, že oddlužení dokončil přibližně před měsícem.
Za důležité považuje i to, že v novější kauze spojené s konfliktem u petičního stánku byl zproštěn obžaloby. „Řekli, že to, co je popsáno v obžalobě, není trestným činem ani přestupkem,“ uvedl.
Na dotaz, zda se považuje za napraveného člověka, odpověděl jednoznačně. „Ano. Jsem napravený hříšník. Já všude říkám, že mám bohatou kriminální minulost i budoucnost.“
Kontrolujte dětem mobily
Na úplném konci rozhovoru Oganesjan zdůraznil, že hlavním cílem jeho nové série není sledovanost ani konflikty, ale prevence. Podle něj rodiče často netuší, s kým jejich děti na sociálních sítích komunikují a jak snadno se mohou stát terčem manipulátorů.
„Doufáme, že tento rozhovor i náš projekt budou aspoň maličko cestou k tomu, aby rodiče kontrolovali svým dětem telefony. To, co uslyšíte, je pravda, jenom pravda. Ač to bude možná znít hnusně a nevhodně, je to bohužel realita,“ vzkázal Oganesjan a doplnil, že větší zájem rodičů o to, co dělají jejich děti na mobilech a na sociálních sítích může podle něj zabránit tomu, aby se děti staly obětí sexuálních predátorů.
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Waluš k tomu dodal, že většina komunikace, kterou při svých akcích zachytávají, probíhá právě přes běžně používané aplikace. „Rodiče by měli vědět, co jejich děti na internetu dělají a s kým si píšou,“ vyplývá z poselství, které oba hosté během rozhovoru opakovaně zdůrazňovali.
Podle nich totiž nebezpečí často nepřichází z anonymních zákoutí internetu, ale z aplikací, které mají děti každý den v kapse.