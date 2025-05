Stehlík varuje před černobílým vnímáním dějin, podle něhož nás Sovětský svaz jednoduše „zachránil“. „To není příběh hodných hochů z Kremlu, kteří se rozhodli osvobodit Evropu. Oni se ubránili nacismu a zvítězili – to ano. Ale byla to čistě imperiální logika. Sověti nezachraňovali, ale expandovali.“

Připomíná také, že Sovětský svaz v roce 1939 s nacistickým Německem uzavřel pakt Ribbentrop–Molotov a společně si rozdělily Polsko. „Sovětský svaz pak obsadil i Pobaltí. Máme být samozřejmě vděční za to, že Sověti porazili nacisty – že jsme se vyhnuli rasové teorii. Ale rozhodně to nebyli hodní hoši z Kremlu, kteří zachraňovali Evropu.“

Stalin jako osvoboditel? Jen iluze

Dalším nebezpečím je podle Stehlíka personifikace dějin. „Jakmile řekneme, že jsme vděční Stalinovi, naskakujeme na personifikační linku.“

Rudá armáda podle něj nebyla jednolitá osvobozenecká síla. „V první vlně často přicházeli propuštění vězni a lidé z okraje společnosti. Ti nejen osvobozovali, ale také znásilňovali a loupili. Teprve ve druhém sledu dorazila skutečná armáda, která si musela poradit i s těmi před nimi,“ upozorňuje historik.

Zdůrazňuje, že je důležité připomínat osobní příběhy – svědectví konkrétních lidí. Rudá armáda, Rumuni, Američané, ale i Belgičané se podle něj na našem území v prvních chvílích nemohli chovat a nechovali jako osvoboditelé, ale spíš jako dobyvatelé.

„Museli projít sudetským pohraničím s německou většinou. A právě na tomto území došlo ze strany ‚osvoboditelů‘ k mnoha zbytečným krutostem. Ve Slavonicích dvě noci nebylo slyšet nic jiného než křik. Byly to systematické útoky na ženy německého původu. A celé náměstí přitom bylo obestavěno bílými prapory,“ konstatuje Stehlík.

Fico naskakuje na Putinovu hru

Stehlík v Rozstřelu kritizoval i současné zneužívání dějin k politickým účelům. „Putin – i mnozí naši politici, bez ohledu na stranickou příslušnost – často využívají dějiny jako rámec pro komentář k současné situaci. Kolikrát už jsme slyšeli, že prožíváme druhý Mnichov nebo že se opakuje pakt Molotov–Ribbentrop? Jenže místo skutečné debaty o historii tím vlastně jen mluvíme o dnešku.“

Podle něj Putin už dvě desetiletí používá dějiny jako nástroj. „Skrze odkaz na Velkou vlasteneckou válku buduje představu o velikosti Ruska a národní identitě. A politici jako Robert Fico nebo srbský premiér na tuto linii naskakují – šíří obraz velikosti Sovětského svazu, a tedy i Ruska.“

„Fico například tvrdí, že ze Západu nikdy nepřišlo nic dobrého, zatímco z Východu přišlo osvobození. Ale to není historická debata. To je vyjádření jejich současného geopolitického zakotvení.“

Komunismus nebyl jen import z Moskvy

Podle Stehlíka právě druhá světová válka a její konec zůstávají silně emočně nabitým tématem. „Je to moment, který dokáže národy spojovat i rozdělovat, formovat jejich identitu. A i po osmdesáti letech v sobě to napětí stále máme.“

Stehlík zároveň odmítá vžité tvrzení, že komunismus k nám byl pouze „dovezen“ ze Sovětského svazu. „Komunismus k nám nepřišel zvenčí. My jsme si ho do značné míry zvolili sami. V roce 1948 měla komunistická strana přes milion členů. To nebyla invaze – to bylo selhání našich vlastních demokratických sil.“

Na závěr se vyjádřil i k otázce pomníků Rudé armády. „Každý pomník vypovídá víc o nás dnes než o soše samotné. Nejsem pro obrazoborectví, ale pro kontext. Ať si každé město rozhodne demokraticky samo, jaké sochy a pomníky chce mít na veřejných místech.“

Proč je pakt Ribbentrop–Molotov klíčem k pochopení role Sovětů? Kdo znásilňoval a raboval v pohraničí v květnu 1945? A jaká byla role tajných služeb (sovětských či amerických) při osvobozování Československa? I o tom hovořil Michal Stehlík v Rozstřelu.