V Polsku investují do dálnic, v ČR lijeme peníze oligarchům, kritizuje Šmarda

„V České republice je skutečně extrémně zdaňovaná lidská práce,“ konstatuje Michal Šmarda. „A to i kvůli sociálnímu a zdravotnímu pojištění. Tyto náklady by se měly snížit. Oproti tomu by se měly mnohem více zdaňovat vysoké zisky nadnárodních firem, zdaňovat by se měl i finanční sektor a měl by se také více zdaňovat majetek.“

„Když máte jako truhlář v Česku firmu, vyrábíte věci, které lidé potřebují, tak platíte daň z příjmu 21 procent. Ale když máte investiční fond, kdy pouze vezmete peníze, investujete je a zase se vám vrací, prostě si přehazujete peníze z jedné banky na druhou, tak platíte daň z příjmu čtyřikrát nižší,“ popisuje předseda SOCDEM.

V Česku bohatnou jen oligarchové

Tím podle něj stát dává najevo, že si investičních fondů váží čtyřikrát více než lidí, kteří něco vyrábějí. „A to je velká chyba. Toto jsou přesně peníze, které utíkají buď mimo Českou republiku, nebo ve prospěch velkých oligarchů. A potom chybí finance v národním hospodářství.“

„Za posledních 10 let došlo v sousedním Polsku k největšímu rozvoji infrastruktury: ať už jsou to silnice, železnice, ale třeba i nemocnice, domovy důchodců a podobně. A co se stalo u nás?“ ptá se Šmarda. „Za posledních 10 let přibylo do stovky největších světových boháčů nejvíce lidí právě z Česka. Takže zatímco v Polsku se budovala infrastruktura, u nás bohatlo několik vyvolených.“

SOCDEM podle Šmardy připravila program, který chce tuhle situaci napravit. Šéf sociálních demokratů věří, že s ním jeho strana uspěje a dostane se zpátky do Sněmovny. „I my chceme dát do pořádku veřejné finance. Ale zároveň chceme nastartovat ekonomiku. Na straně zvýšení příjmů chceme do státního rozpočtu přinést 180–200 miliard korun ročně.“

Kandidovat za nás budou i jiné levicové strany

Sociální demokraté se teď připravují na volby do Evropského parlamentu. Šmarda v Rozstřelu potvrdil, že budou kandidovat pod svou stranickou značkou, ale na kandidátku přizvou i jiné levicové politické strany.

„Protože jsme přesvědčeni, že by si programově blízcí lidé měli pomáhat a měli by se spojovat, tak jsme nabídli místa na naší kandidátce nám blízkým stranám nebo občanským sdružením. Na naší kandidátce se tak objeví i zástupci jiných levicových stran, jako je například Levice nebo Budoucnost. Ale budou tam i zástupci různých společenských organizací,“ popisuje Šmarda.

Předseda SOCDEM ale vyloučil, že by jeho strana přizvala na kandidátku politiky z hnutí Přísaha Roberta Šlachty. Přitom nedávno se Přísaha spojila se sociálními demokraty ve věci stížnosti na Energetický regulační úřad. Oběma partajím se nelíbilo to, jak výrazně ERÚ zvýšil státem regulovanou složku elektrické energie.

„Ale byla to jen jednorázová akce. Nám velmi záleží na tom, aby se ceny energie skutečně dostaly pod kontrolu. Aby neničily český průmysl a české domácnosti,“ míní Šmarda.

12. prosince pak SOCDEM zveřejní lídra kandidátky. „Finální volba v sociální demokracii teprve proběhne, bude se o tom hlasovat. Mám svůj horký tip, ale ten zveřejňovat nechci. Zároveň chci říct, že na kandidátce by mělo být co nejvíce žen, protože ženy v politice chybí.“

Jak se rozjíždí spolupráce SOCDEM s podnikatelem Janem Bartou, který už straně poslal na účet 3 miliony korun? Počítá sociální demokracie i s dalšími sponzory? Jak dopadla jeho návštěva Slovenska, kde se setkal mimo jiné s šéfem Slovenské národní rady Peterem Pellegrinim? A uzavřel by v případě úspěchu ve sněmovních volbách novou koaliční smlouvu s Andrejem Babišem? I na to odpovídal Michal Šmarda v Rozstřelu.