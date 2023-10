Kde Hamás bere zbraně? A co nyní čeká Gazu? V Rozstřelu odpoví analytik Visingr

Když ozbrojené složky palestinského radikálního hnutí Hamás v sobotu ráno nečekaně vtrhly do nepřipraveného Izraele, premiér Benjamin Netanjahu prohlásil, že je jeho země ve válce. Palestincům za krvavou akci, která si dosud vyžádala tisíce mrtvých a zraněných, slíbil něco, co dosud nepoznali.

Židovský stát nyní do služby povolal na 300 tisíc záložníků. Jak silná ale izraelská armáda doopravdy je? Kolik má profesionálních vojáků a jakými zbraňovými systémy může operovat?

Kde bere zbraně Hamás? A odkud získal tolik raket? V úterním Rozstřelu vše zodpoví bezpečnostní analytik Lukáš Visingr. Prostřednictvím online hovoru se s ním spojí moderátor Vladimír Vokál a společně proberou, jak by konflikt vypadal, kdyby se do něj zapojil libanonský Hizballáh, nebo zda hrozí přímé zapojení dalších zemí do konfliktu.