Legendární Luční bouda v srdci Krkonoš přestala sloužit turistům, kteří se zde dosud mohli občerstvit na túře. Pro veřejnost zavřela své toalety i restauraci. Důvod? Vyhrocený spor se Správou Krkonošského národního parku o přístupovou cestu a povolení k vjezdu.

„Je to válka nervů. A my jsme rukojmí. Teď už ale nejde o nějaké veřejné záchody. Jde o samotné přežití Luční boudy,“ varovala v Rozstřelu spolumajitelka Klára Sovová.

Správa parku oponuje. Pravidla jsou prý stejná desítky let, jen se teď konečně důsledněji vymáhají.

Klíčovým bodem je přístupová asfaltka k Luční boudě. Majitelé tvrdí, že jde o obecní cestu mimo klidovou zónu. KRNAP naopak říká, že vede jedním z nejpřísněji chráněných území v Česku a každé auto zde musí mít výjimku.

„Zákon přece říká, že k objektu má majitel právo přístupu. Ale i zaměstnanci, dodavatelé a servis musejí mít výjimku,“ řekl mluvčí KRNAPu Radek Drahný. A dodal, že povolenky dostal každý, kdo o ně požádal. Tedy údajně.

Majitelé to ale vidí jinak. „Dříve jsme měli dvanáct přenosných povolenek, to fungovalo dvacet let. Teď to nejde. ČEZ například nedokáže opravit přívodní kabely k elektrice, protože podmínky nastavené parkem jsou pro ně technicky neproveditelné,“ doplnil druhý spolumajitel Stanislav Beneš.

Provoz na boudě komplikují i další problémy. Elektrické kabely jsou podle majitelů čtyřiadvacet let po záruce. „Když vypadne poslední pár, zůstáváme bez elektřiny. A tím končíme,“ varuje Beneš.

Toalety pro veřejnost už skončily teď. „Nepřijde nám fér, že nesmíme na Luční dovézt ani toaletní papír, pokud v autě nesedíme osobně. Tohle prostě už nejde udržet,“ uvedla Sovová. Vtipně dodala, že příště doveze čerpadlo z čističky osobně – pokud jí pan Drahný půjčí auto.

Mluvčí KRNAPu se brání. „Pokud firma zařízení pravidelně servisuje, měla mít dávno výjimku. Když ji nemá, dostane pokutu. A tu pokutu dostala oprávněně,“ říká Drahný.

A proč je přístupová cesta zařazena mezi klidová území? Podle správy kvůli ochraně vzácných ekosystémů. „Denně tam projede až 50 aut. To je pro klid přírody neúnosné,“ tvrdí Drahný. A dodává, že majitelé zneužívají situaci mediálně. „Uzavřením boudy vzali jako rukojmí veřejnost. A nakonec i přírodu samotnou.“

Ministerstvo životního prostředí podle obou stran jedná o výjimkách, které by mohly situaci ulevit. Ale rychlé řešení není na dohled. Prozatím to znamená: Luční jen pro ubytované.

„KRNAP nám dává podmínky, které se prakticky nedají splnit. Jak máme shánět řemeslníky, když se čeká na výjimku 60 dnů?“ ptá se Beneš. Drahný na to: „Ať použijí vlastní auta. Zákon to umožňuje.“

Spor o Luční boudu je víc než jen administrativní přestřelka. Je to střet dvou světů – podnikání v horách a státní ochrany přírody. „Bez těchto bud a lidí, co v nich žijí, Krkonoše nebudou takové, jaké známe. Nebude kdo by se o ně staral,“ varuje Sovová.

KRNAP to vidí jinak: „Krkonoše jsou národním parkem, ne horským Disneylandem.“

Kompletní Rozstřel, který je duelem mezi majiteli Luční boudy a mluvčím správy parku, najdete v přiloženém videozáznamu.