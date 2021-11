Denní úmrtnost na covid bude opět dvě stě lidí, říká datový analytik v Rozstřelu

Centrum pro modelování biologických a společenských procesů (BISOP) na začátku listopadu předpovědělo, že nynější vlna pandemie covidu-19 bude ještě horší než ta z letošního jara, kdy v březnu umíralo i přes tisíc lidí týdně.



Na zhoršující se epidemickou situaci vláda ve čtvrtek zareagovala novými přísnými pravidly hlavně pro neočkované, které budou platit od pondělí. Výsledky opatření budou podle analytika Jakuba Drbohlava vidět na počtu případů nejdříve za týden, na počtu hospitalizovaných s covidem pak asi za čtyři týdny.

Podle predikcí bude v Česku opět na covid umírat sto až dvě stě lidí denně, uvedl Drbohlav z výzkumného týmu BISOP. Upozorňuje však, že se do čísla nezapočítává i velký počet dalších lidí, kteří zemřou kvůli omezené zdravotní péči.

„Nyní je otázka, jak moc je pravděpodobné, že ta vlna bude horší. Pravděpodobně se bude podobat té, kterou jsme zažili na podzim,“ přehodnotil predikci analytik po zhodnocení nových vládních opatření.

Neuznávaní testů nepomůže hned

K novému opatření o konci uznávání testů k prokázání covidové bezinfekčnosti ve službách byl Drbohlav v Rozstřelu kritický - protože nevidí, že by se opatření příliš kontrolovalo nebo dodržovalo.

„Nejsem si jistý, že to bude fungovat jako krátkodobé opatření k zabránění šíření viru v horizontu jednotek týdnů, aby nebyly zahlceny nemocnice, o což nám jde teď přednostně. Má to také velké negativní efekty na míru solidarity společnosti mezi sebou navzájem,“ varoval expert z BISOP.

Zrušení uznávaní testů však může zabrat k navýšení proočkovanosti populace. „Nicméně tato iniciativa přinese efekt za šest až osm týdnů, což nás nyní v naší situaci nemusí primárně zajímat,“ zhodnotil Drbohlav.

Testovat by se podle něj měli začít i očkovaní lidé, minimálně pokud žijí s covid pozitivním člověkem nebo patří do rizikové skupiny. Nyní totiž očkovaní lidé nemusí po kontaktu s pozitivním na test nebo do karantény.

Finanční náhrady za vedlejší účinky očkování

Nekompromisních odmítačů je podle dat, které Drbohlav v Rozstřelu prezentoval, jedenáct procent. Zůstává tedy skupina dvaceti až třiceti procent občanů, kteří by se možná očkovat nechali, ale mají to třeba do očkovacího centra daleko nebo se bojí vedlejších účinků.

„Což dovedu pochopit. Pokud vám záleží na tom, jestli další den po očkování přijdete do práce a budete mít plnou mzdu, tak to může být něco, co vás může odradit,“ vysvětluje motivaci občanů zdrženlivých k očkování. Proto by měl stát kompenzovat vedlejší účinky za očkování, aby zvýšil proočkovanost, míní Drbohlav.

Nejlepším krokem je pravidelné testování

Z nových opatření Drbohlav vyzdvihl testování ve firmách, kterému se mají opět jednou týdně podrobovat neočkovaní zaměstnanci a ti, kteří covid neprodělali.

„To na jaře výrazně pomohlo. Je to dobré a levné opatření, které bude mít pozitivní efekt a týká se i kontaktů, které dnes nijak neomezujeme,“ poukázal s tím, že z dostupných dat jasně vyplývá, že ohniska šíření covidu u neočkovaných jsou často v zaměstnání.

Totéž platí pro pravidelné testování ve školách, které podle Drbohlava funguje a minimálně omezuje fungování prezenčního vzdělávání, jehož zachování je cílem.

Více propagovat by se podle něj měla třetí dávka očkování proti koronaviru a home office. Ten je nyní v Česku podle dat sociologa Dana Prokopa využíván jen z osmi procent, což je podle Drbohlava špatně, jelikož lidé pracující z domu mají násobně méně kontaktů než ti, kteří do práce dochází. „Minulý rok na jaře v první vlně jsme byli na třiadvaceti procentech,“ zmínil člen výzkumného týmu.