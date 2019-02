Komentáře mazat, či nemazat? V Rozstřelu promluví poslanci Klaus a Adamová

Skupina poslanců v čele s Václavem Klausem mladším (ODS) chce omezování svobody projevu na veřejných sociálních sítích přísně trestat. Za mazání příspěvků uživatelů by provozovatelům nebo správcům těchto internetových platforem hrozilo podle navrhované novely trestního zákoníku až tříleté vězení, zákaz činnosti nebo peněžitý trest.

Předlohu podepsaly tři desítky poslanců z ODS, ANO, SPD, ČSSD, KSČM, KDU-ČSL a STAN. V diskusním pořadu Rozstřel bude řeč mimo jiné o tom, jak návrh získal podporu napříč parlamentním spektrem.

Diskusní pořad Rozstřel sledujte ve čtvrtek živě od 12:30.

Nový trestný čin nazvaný porušování svobody projevu by se vztahoval na sociální sítě s více než 100 tisíci uživateli. Trestné by podle návrhu bylo neoprávněné odstranění nebo jiné znepřístupnění příspěvku týkajícího se otázek veřejného zájmu, který by nebyl v rozporu s trestními předpisy, mezinárodními smlouvami nebo s dobrými mravy. Zásah by zároveň musel být veden úmyslem ztížit nebo zmařit svobodnou veřejnou diskusi.

Poslankyně za TOP 09 Markéta Pekarová Adamová návrh odmítá a nazývá ho paskvilem. Ve studiu popíše svá východiska, podobný názor jako ona má například řada právníků. Klausův zákon označují jako matoucí, tresty vězení považují za absurdní a nesmyslně drsné.

Oba hosté se pokusí v Rozstřelu odhadnout budoucnost novely. Proberou také, jestli se v případě tohoto mazání jedná o boj proti cenzuře, nebo ne, případně kdo rozhoduje o tom, jaký názor je extremistický a na sociální sítě nepatří.