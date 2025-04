Konečná: Zdaňme zbrojaře a výrobce energií, bohatnou na válce. A zrušme Senát

Konečná tvrdí, že válce šlo zabránit, a kritizuje Západ za ignorování dohod z minulosti. „Ta válka začala v roce 2014. Byla Evropskou unií, Německem a Francií, které měly být garanty minských dohod, velmi dlouho přehlížená. A to, k čemu došlo v roce 2022, je důsledek toho, co se odehrálo předtím,“ uvedla.

Zároveň dodává, že i když ruskou invazi neschvaluje, vnímá Putina jako hráče, se kterým je nutné vyjednávat. „Je to prezident Ruska, kterého si Rusové zvolili. A zároveň je to člověk, který je schopen se dohodnout na tom, že ten konflikt bude zastaven a lidé dál nebudou umírat. A to je pro mě to zásadní,“ řekla.

V další části rozhovoru (v čase 18:40 v přiloženém videu) se Konečná zúčastnila malého kvízu, kdy si měla vybrat z nabízené dvojice přijatelnější variantu. Upřednostnila uhlí před větrníky, čínského komunistického prezidenta Si Ťin-pchinga před levicovým senátorem USA Berniem Sandersem či Marxe před Leninem.

A co další dvojice? Upřednostnila Seegera, nebo Nohavicu? Scholze, či Orbána? Brežněva, nebo Putina? Kriegela, nebo Husáka? A rovnost, nebo svobodu? I na to se jí Vladimír Vokál zeptal v Rozstřelu.

Putin? Oligarcha, stejně jako Trump

Její recept na českou zahraniční politiku je jasný – žádné jednostranné partnerství. „Rozhodně nechci zahraniční politiku s Amerikou na věčné časy a nikdy jinak. Ale ani s Ruskem. Česká politika má být diverzifikovaná,“ řekla.

Moderátor Rozstřelu Vladimír Vokál se jí následně zeptal, zda Putina považuje za legitimního a férového partnera. „Byl zvolen. Můžeme si o tom myslet cokoliv. Ale on je v tuto chvíli prezidentem Ruska,“ uvedla Konečná s tím, že v něm odmítá vidět pokračovatele sovětského komunismu. „Putin je oligarcha. A je to asi takový komunista jako prezident Petr Pavel.“

Podobně diplomaticky hodnotí i Donalda Trumpa. „Jestli je pro mě něco strašné, tak je to fakt, že v České republice může vládnout někdo jako Petr Fiala a jeho pětidemoliční banda.“

Válečné zisky zdaníme, slibuje

Uskupení Stačilo!, jehož je Konečná lídryní, chce podle jejích slov prosazovat výrazně levicový program. Ten zahrnuje mimo jiné progresivní zdanění, navýšení minimální mzdy, snížení věku odchodu do důchodu nebo podporu bytové výstavby.

Za prioritu označila zdanění firem, které podle ní vydělaly na krizích. „Určitě bychom zdanili zbrojaře. A také farmaceutické firmy a energetické společnosti,“ řekla. „Na krizích, které jsme teď zažili – na pandemii, energetické krizi i na válce – zbohatli právě oni.“

Konečná zároveň odmítá, že by stát měl privatizovat další veřejné služby nebo omezovat přerozdělování. „Já jsem jednoznačně pro silný veřejný sektor. Potřebujeme více peněz do zdravotnictví, školství i sociálních služeb. A na to se musí vybrat prostředky tam, kde jsou. Od velkých firem, které vydělávají desítky miliard,“ uvedla.

Do voleb chce Stačilo! vstoupit i s návrhem na zavedení referenda o zrušení Senátu. „Jsme přesvědčeni, že Senát dnes neplní svou úlohu. Není kontrolní institucí, je prodlouženou rukou vlády. A občané by měli mít právo rozhodnout, jestli ho chtějí, nebo ne,“ prohlásila Konečná. Dodala, že jejich cílem je „vrátit lidem důvěru v politiku“ – mimo jiné i tím, že budou poslouchat, co lidé skutečně potřebují.

Co navrhuje Stačilo! v ekonomice? S kým by případně po volbách byla ochotna uzavřít vládní koalici? Chce znárodnit ČEZ? A jak chce zakázat přístup nevládním organizacím do škol? I na to odpovídala Kateřina Konečná v Rozstřelu.