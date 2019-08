Jak vzpomíná na rok 1989? Hostem Rozstřelu bude písničkář Jaroslav Hutka

Hutka byl spoluzakladatelem a členem folkového sdružení Šafrán. Na konci 70. let ho pronásledovali komunisté, po koncertu na chalupě Václava Havla a podepsání Charty 77 ho příslušníci StB donutili opustit republiku v rámci akce Asanace - bylo to v říjnu 1978 a tak se usadil v Nizozemsku. V listopadu 1989 se ale vrátil do své vlasti.

Reminiscencí porevolučních dnů, týdnů a měsíců je i Hutkovo album „Live 1990“ – záznam jeho zřejmě nejslavnějšího koncertu z Lucerny, který se konal 21. ledna 1990.

Známý písničkář ale rozhodně se svou tvorbou neskončil po revoluci. Skládá dodnes, každý rok vydá nové CD. Větší pozornost naposledy vzbudil písničkou „Miloš a Zubatá“, ve které se trefuje do prezidenta Miloše Zemana a jeho politických kroků.

Jaroslava Hutky se v Rozstřelu budeme ptát na okolnosti jeho návratu z Nizozemska v roce 1989, na to, jak a kdy se dozvěděl, že se v ČSSR lámou ledy, jak rychle na to reagoval, s kým z disidentů byl do té doby ve spojení nebo jakou formou mohla vůbec fungovat alespoň nějaká komunikace s kamarády ve vlasti.

Padne také otázka na atmosféru demonstrací a mítinků, na kterých zněly před třiceti lety Hutkovy písně. Zavzpomíná i na svého přítele Václava Havla a jeho roli v revolučních dnech.

Poslechněte si Hutkovu kontroverzní píseň „Miloš a Zubatá“: