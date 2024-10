Maláčová chce sjednotit proevropskou levici a zdanit obří korporace

Bývalá ministryně práce a sociálních věcí by se ráda pokusila o razantní změnu, která by vrátila sociálně-demokratickou stranu na politické výsluní. Podle ní ve Sněmovně zásadně chybí strana, která by prosazovala levicová témata a zastávala by se poctivě pracujících občanů, mladých rodin s dětmi nebo důchodců.

Sjednocená levice v Česku?

Pokud bude Jana Maláčová zvolena, chce prosadit předvolební spolupráci všech levicových stran po vzoru Francie, kde se přes programové rozdíly spojili radikální i umírnění socialisté, komunisté či zelení.

Politička by se nebránila ani jednání s koalicí STAČILO! a s její šéfkou Kateřinou Konečnou. Naopak zásadně odmítá předvolební spolupráci s protievropskou SPD nebo s hnutím ANO. Hlavní soupeři SOCDEM ale podle ní sedí ve Strakově akademii.

Maláčová tvrdí, že právě Fialova vláda může za stagnaci hospodářství, za propad životní úrovně a za drahé bydlení i energie. Pětikoalice podle ní navázala na „…tupé Kalouskovy škrty z Topolánkovy a Nečasovy éry.“

Mrtvolno nebo radikální obrat

V sobotu se podle Maláčové rozhodne o budoucnosti SOCDEM. „O tom, zda strana skončí v mrtvolnu nebo zda přežije. Nabízím radikální obrat, který nás vrátí do Sněmovny. Musíme se vymezit vůči vládě, která jen lže a pracuje ve prospěch několika vyvolených.“

Maláčová chce podporovat pracující občany i důchodce a navrhuje i daňové změny. „Daně jsou v ČR nespravedlivé. Chceme, aby se pracujícím ulevilo, aby byli díky snížení DPH levnější potraviny. A kde na to vezmeme? Navýšíme majetkové a kapitálové daně a zdaníme nadnárodní korporace nebo obří firmy.“

Sjezd SOCDEM se uskuteční v sobotu v Hradci Králové a protikandidátem Jany Maláčové bude exministr pro lidská práva a bývalý senátor Jiří Dienstbier.

Dosavadní šéf strany Michal Šmarda oznámil po krajských volbách, že post v čele Sociální demokracie obhajovat nebude a vyzval hejtmana Pardubického kraje Martina Netolického, aby zvážil kandidaturu. Ten to ale odmítl.