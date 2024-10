Komunikace s Válkem vázne, občas je to nedůstojné, říká před stávkou Přáda

„Myslím si, že by velmi prospěla změna v komunikaci,“ řekl Jan Přáda v Rozstřelu na adresu Vlastimila Válka. „Velmi často jsme totiž konfrontováni se situací, že dostaneme podklady až večer před jednáním. A to je od ministra velmi nešťastné, protože to často bývají mnohastránkové dokumenty.“

Někdy je to až nedůstojné

„V tom skutečně komunikace občas vázne. Není to dobré. A byl bych rád, aby se to během posledního roku této vlády a tohoto ministra nějakým způsobem zlepšilo, protože občas je to až nedůstojné a rozhodně to nepomáhá nějakému zlepšení atmosféry, ve které bychom měli problémy konstruktivně řešit,“ dodává viceprezident ČLK.

Podle něj je zřejmě ministr Válek ovlivněn mimo jiné svým medicínským oborem, v němž není nutná tak intenzivní komunikace s pacienty.

„Pan ministr Válek dělá radiodiagnostiku, což je obor, který se diametrálně liší od těch, které jsou více orientované na pacienty. Nechci říkat, že je někde zavřený. Ale v zásadě má daleko menší kontakt s lidmi než lékaři v interních nebo chirurgických oborech. A nesmíme se na medicínu dívat jen optikou svého oboru.“

Poté ale ministra zdravotnictví také pochválil. „Pan ministr Válek ale spoustu věcí rozjel, třeba digitalizaci různých procesů.“

Jan Přáda se zviditelnil v loňském roce, kdy jako jedna z nejvýraznějších tváří Sekce mladých lékařů ČLK vedl protest za zlepšení podmínek pracovníků ve zdravotnictví. Došlo to do situace, kdy přes šest tisíc lékařů odmítlo loni v prosinci sloužit přesčasy a doktoři odvolali akci až poté, co se do složité situace vložil premiér Petr Fiala a nalil do systému na platy doktorů deset miliard korun navíc.

Ale problémy přetrvávají i letos. Zatímco s praktickými lékaři se ministr zdravotnictví dohodl na navýšení plateb z veřejného zdravotního pojištění a praktici následně stávku odvolali, ambulantní specialisté na protestu i nadále trvají. Přáda jejich postoj chápe, i když by byl rád, aby se s Válkem nakonec přece jen dohodli a dvoudenní stávku odvolali.

Péče ohrožena nebude

„Ale všichni víme, že za posledních pět let byla inflace zhruba 37 procent, což je obrovské číslo. A v ambulanční sféře to funguje tak, že lékaři jsou ve skutečnosti podnikatelé a jako podnikatelům jim pojišťovna, tedy stát, říká, kolik si mohou účtovat za své služby,“ vysvětluje viceprezident ČLK.

„Takže když děláte něco navíc, něco lepšího, pořídíte si třeba dražší a kvalitnější přístroj, tak se stále musíte vejít do původního rozpočtu. A to jim vadí. A zároveň pacient si v dnešním systému nemá možnost legálně připlatit skoro nic. A tím se nabízí otázka, jestli to je tak správně nastaveno?“ ptá se Přáda.

Podle něj je logické, že ambulantní specialisté žádají změny a budou stávkovat. Podle Přády by to mělo otevřít legitimní diskusi o nastavení standardů a nadstandardů v českém zdravotnictví, kdy by měli mít pacienti možnost si za nadstandardní služby připlatit, čímž by se otevřely možnosti k výraznějšímu navýšení platů nejen u ambulantních specialistů.

A nehrozí při chystané stávce, že bude ohrožena zdravotnická péče v ČR? „Nemocniční lékaři se k tomu v tuto chvíli nepřipojují, takže to by mělo být garancí toho, že když bude někdo mít opravdu problém, tak se může obrátit na síť nemocnic. A tím nikdo nepřijde k úhoně,“ uzavírá Přáda.

Nenapadlo ho někdy kvůli nízkým platům v českém zdravotnictví odejít za lepšími penězi na Západ? Jak konkrétně by měly fungovat nadstandardy? Nenarušilo by to systém veřejného zdravotnictví v ČR? A nebyli by znevýhodňováni sociálně slabší občané? I na to odpovídal viceprezident ČLK v Rozstřelu.