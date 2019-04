Šéf komory architektů v Rozstřelu rozebere spory o Středoveropské fórum

Architektonická soutěž na stavbu Středoevropského fóra v Olomouci (SEFO) nebude vypsána v původně plánovaném termínu na začátku dubna. Důvodem je její právní složitost a otázka vypořádání závazků, které má muzeum vůči autorovi původního návrhu z roku 2009 Janu Šépkovi.

Ivan Plicka upozornil, že při vyhlášení nové soutěže by Česká komora architektů považovala Šépkovu účast za nereálnou. „Architekt Šépka se projektu SEFO věnuje již deset let a byl by před ostatními účastníky zadávacího řízení zvýhodněn,“ uvedl.



Podle Šépky jde však o zcela nestandardní situaci. Řešením je podle něj soutěž vůbec nevypisovat. Potvrdil také, že kdyby proběhla nová soutěž a on byl vyloučen, obrátí se na soud. „Je to z důvodu, že bych byl diskriminovaný a takové soutěže bych se nemohl zúčastnit,“ řekl.

Vypsání nové soutěže prosazuje i ministr kultury Antonín Staněk. Podle něj totiž muzeum v minulosti postupovalo netransparentně. Zaměstnanci SEFO minulý týden vyzvaly ministra kultury Antonína Staňka k okamžité rezignaci. Nelíbí se jim jeho údajně arogantní způsob komunikace nebo ignorování cizích názorů.