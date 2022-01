Bartoš: Pro Kalouska ve VZP jsem ruku nezvedl, manželství pro všechny se nevzdáme

„Pan Kalousek reprezentoval období, kvůli kterému jsem kdysi inicioval svůj vstup do politiky,“ říká šéf Pirátů. Proto pro jeho jmenování do správní rady VZP nemohl hlasovat. „Navíc v situaci, kdy do nás pálí Andrej Babiš, to ani není úplně strategické. Politika je souboj idejí a pak nastane moment, který prostě nemůžete ovlivnit,“ konstatoval k tomu, že byl ostatními koaličními partnery demokraticky přehlasován.

Kalousek by pro mě taky nezvedl ruku

Na výtky Pirátů odpověděl webu Novinky.cz i samotný Kalousek: „Pirátští kádrováci mě nezajímají, abych se jimi zabýval, na to opravdu nemám čas.“ Bartoš mu na oplátku vzkázal, že by také nečekal kladnou odezvu, kdyby on sám někam kandidoval. „Asi by pro mě taky ruku nezvedl, nebo možná jo?“

Ivan Bartoš se ale neobává toho, že by byli Piráti ve vládě tímto způsobem v menšině při každém hlasování. Podle něj existuje koaliční smlouva, která jasně říká, co může být pomyslným Rubikonem, kde by byla vyžadována absolutní koaliční shoda. A to v případě nominace Miroslava Kalouska nenastalo.

„Myslím si, že jako koalice shody nacházíme. A je to veliká zásluha premiéra Petra Fialy, který hledá vyváženost a ví, jak těžký úkol je před námi,“ míní Bartoš. Kauza kolem jmenování Miroslava Kalouska do správní rady VZP má podle něj spíše symbolickou rovinu a není to něco, co by občané v tuto chvíli řešili jako zásadní téma.

Manželství pro všechny nevzdáme

Ivan Bartoš v Rozstřelu oznámil, že se Piráti nevzdají projektu manželství pro všechny, které by zrovnoprávnilo sňatky homosexuálů. „Do programového prohlášení se nám manželství pro všechny dostat nepodařilo. Ale podařilo se nám tam dostat výrazné posílení registrovaného partnerství, tedy že otevřeme občanský zákoník a napravíme věci, na které se zapomnělo třeba během covidu, to jsou ty odkládané svatby, a tak dále.“

„To je garantováno na koaliční platformě, ale pravda, není to zrovnoprávnění manželství. To se do Sněmovny dostane v původním návrhu, jak jsme ho podporovali v minulém volebním období,“ myslí si Bartoš a dodává, že by to mělo být formou poslaneckého návrhu.

Ivan Bartoš hovořil v Rozstřelu podrobně i o tom, jak bude v dalších čtyřech letech vláda podporovat rozvoj bydlení. Ministr pro místí rozvoj chce předložit například zákon o dostupném bydlení a není ani proti tomu, aby byla výstavba podporována prostřednictvím státu, jako garanta výstavby.

Dzurillu chci v týmu

Zamlouvalo by se mu i to, kdyby byty stavěly přímo obce, nechaly si je ve svém vlastnictví, neprivatizovaly je a nabízely by je následně například učitelům, lékařům nebo hasičům. Naopak Piráti neuvažují o tom, že by třeba formou daně nebo jiných poplatků znevýhodnili vlastnictví více než jedné nemovistosti.

„Když si vezmete českou historii, jak byl lidem odebírán majetek, a nejen bydlení, tak je logické, že u nás je snem každého mít byt ve svém vlastnictví. A když má někdo dva byty, jeden třeba zdědí po rodičích, tak je šťastný. Dívejme se na to historickým vývojem. Bojovat proti tomu není náš cíl,“ říká Bartoš.

Podrobně hovořil Ivan Bartoš také o plánech na digitalizaci České republiky. Podle něj by právě digitalizace měla být jednou z hlavních priorit českého předsednictví v Evropské unii. Do čela týmu, který by ji měl koordinovat by se mohl postavit on sám.

Zároveň počítá i s další spoluprací s Vladimírem Dzurillou, který nedávno rezignoval na post vládního zmocněnce pro digitalizaci. „My si s Vladem tykáme, já jsem ocenil jeho práci. V minulosti neměl zázemí, které potřeboval. Napsal i dobrou koncepci, podle které se pojede i v dalším období.“

Do roku 2023 digitální doklady

Ivan Bartoš slíbil, že v tuto chvíli nefungující formulář pro zadání daní by měl začít znovu fungovat už od 1. února. Hovořil i o tom, že by rád do roku 2024 zajistil propojení všech státních informačních systémů, aby mohli občané prostřednictvím jediného formuláře podat přiznání k daním a k sociálnímu a zdravotnímu pojištění.

„Prostě jednotlivá ministerstva na sebe (kvůli nepropojeným systémům) kromě data narození nevidí. Je třeba odstranit mezirezortismus. Už teď takhle elegantně fungují služby pro motoristy, když si chcete poslat třeba výpis z vašeho bodového systému, a takhle by ty služby měly v budoucnu vypadat všude,“ slibuje šéf Pirátů.

„Ale co už teď mohu slíbit: do roku 2023 u sebe nebudete muset nosit žádný doklad. Pan premiér si to dal do svých cílů a já jsem tyto cíle přijal,“ garantuje Bartoš. Ve svých mobilních telefonech tak budou moci mít čeští občané například občanský nebo řidičský průkaz. „Budete se tím moci identifikovat, když budete chtít. A to i za hranicemi ČR v rámci EU.“