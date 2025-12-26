Máme opravdu vážného kandidáta na mimozemský život, říká hvězdář Michal

Vladimír Vokál
Vysíláme   10:00
Vánoce jsou časem betlémské hvězdy a pohledů k noční obloze. Letos ale přicházejí ve velmi zajímavé chvíli pro astronomii. Lidstvo má totiž v ruce skutečně vážného kandidáta na stopu života mimo Zemi. Nejde o UFO ani inteligentní civilizace, ale o chemický signál z planety vzdálené pouhých 30 světelných let. „Tohle už není sci-fi,“ řekl v Rozstřelu hvězdář a popularizátor astronomie Michal Štipl.

Rozstřel

Sledovat další díly na iDNES.tv

Vánoční příběh o betlémské hvězdě podle hvězdáře Michala, jak je známý na sociálních sítích, nemusí stát na nadpřirozeném zázraku. „Klidně mohlo jít o reálnou astronomickou událost,“ říká.

Nabízených vysvětlení je víc – kometa, výbuch hvězdy – jenže právě ty nejdramatičtější varianty narážejí na nedostatek důkazů.

Ježíš se narodil v srpnu?

Nejpravděpodobněji proto vychází jiný scénář: nápadná a dlouhotrvající konjunkce jasných objektů. Zhruba kolem roku 2 př. n. l., na přelomu srpna a září, kdy se zřejmě ve skutečnosti narodil Ježíš Kristus, pokud šlo o reálnou osobu, se na obloze mohlo po několik týdnů setkávat hned několik mimořádně jasných těles – Venuše, Jupiter a Měsíc, později i Merkur a hvězda Regulus.

„Nebyl to jeden okamžik, ale podívaná, která trvala zhruba měsíc,“ popisuje hvězdář Michal. V některých chvílích se objekty dostaly tak blízko, že mohly na první pohled splývat v jediný zářivý bod.

Hostem pořadu Rozstřel je hvězdář Michal Štipl.
Hostem pořadu Rozstřel je hvězdář Michal Štipl.
Hostem pořadu Rozstřel je hvězdář Michal Štipl.
Hostem pořadu Rozstřel je hvězdář Michal Štipl.
9 fotografií

Pro tehdejší pozorovatele to musel být silný zážitek – vizuální i symbolický. Jupiter byl považován za královskou planetu, Regulus doslova znamená „malý král“. V kontextu příběhu o narození krále taková podívaná dává smysl. „Kdyby už tehdy žili astrofotografové, tak by si přišli na své,“ usmívá se hvězdář Michal s nadsázkou.

Podobné nebeské úkazy ostatně v minulosti často nefungovaly jen jako náboženské symboly, ale i jako politický nástroj. Štipl připomíná příklad Kryštofa Kolumba, který znal dopředu datum úplného zatmění Měsíce. Když ho „předpověděl“, získal mezi domorodci respekt a autoritu. Obloha zkrátka nebyla jen kulisou – byla zdrojem moci.

Co uvidíme na obloze dnes?

Z vánoční symboliky se Rozstřel posunul k tomu, co lze na obloze vidět právě dnes, tedy 26. prosince. Během svátků stojí za pozornost konjunkce Měsíce v tenkém srpku se Saturnem, jasně viditelný bude i Jupiter. Při dobrých podmínkách a mimo města je podle Štipla možné zahlédnout dokonce všechny čtyři plynné obry Sluneční soustavy.

Zimní obloha má navíc jednu výhodu: je přehledná a výrazná. Pokud si chce člověk vyjít ven s dětmi, sázka na jistotu je Orion. „Je to jedno z mála souhvězdí, které opravdu trochu připomíná to, podle čeho je pojmenované,“ říká hvězdář Michal a ve studiu ukázal na monitoru všechny důležité situace. Pomůže podle něj i ikonický Orionův pás – tři hvězdy v přímce – a nedaleký Sirius, nejjasnější hvězda noční oblohy.

Romantiku zimních nocí ale stále víc narušuje moderní realita. Světelný smog a tisíce satelitů na oběžné dráze podle Štipla zásadně mění podmínky pozorování. Pro běžného pozorovatele je satelit jen pohybující se tečkou, pro astronomy a astrofotografy je to ale vážný problém.

„Jediná stopa satelitu dokáže znehodnotit celý snímek,“ vysvětluje. A nejde jen o obraz: satelity ruší i rádiovou a mikrovlnnou astronomii, protože vysílají signály, které přehlušují extrémně slabé signály z vesmíru. Přirovnání je výmluvné – jako snažit se zachytit šepot na hlučném festivalu.

Jsme blízko objevu mimozemského života

Závěr Rozstřelu patřil mimozemskému životu. Jsme mu dnes blíž než kdy dřív? „Rozhodně ano,“ odpovídá Michal bez váhání. Důvodem je planeta vzdálená zhruba 30 světelných let, u níž astronomové v atmosféře zachytili chemickou sloučeninu, která se na Zemi běžně pojí s biologickou aktivitou. Produkují ji například mořské organismy.

„Neznamená to, že jsme objevili mimozemšťany,“ zdůrazňuje Štipl. „Ale je to opravdu vážný kandidát na biologický signál.“ Klíčové je, že se tento nález kombinuje s další zásadní indicií – možností výskytu kapalné vody. Právě souběh vody a „podezřelé“ chemie je důvod, proč vědci zbystřili.

KVÍZ: Poznáte vesmírné objekty podle obrázků?

Jak se takové věci zjišťují? Podle Michala pomocí spektrometrie. Každý atom a molekula mají svůj „čárový kód“ ve spektru světla. Když planeta přechází před svou hvězdou, její atmosféra část světla pohltí – a z těchto chybějících „čar“ lze vyčíst, jaké látky atmosféra obsahuje. Stejným způsobem dnes astronomové určují složení hvězd, jejich teplotu i stáří.

Vánoční pohled k nebi tak letos dostává nový rozměr. Betlémská hvězda mohla být dávnou astronomickou konjunkcí. Současná astronomie ale pracuje s daty, která naznačují, že život nemusí být výhradní doménou Země. A i když zatím mluvíme „jen“ o bakteriích nebo řasách, jde o zásadní posun.

„Pravděpodobnost, že by život v jakékoli formě vznikl pouze tady, je prakticky nulová,“ uzavírá hvězdář Michal v Rozstřelu.

Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)

Nejčtenější

Decroix oznámila rozchod s manželem, restauratérem a cukrářem z Francie

Oblíbené Bistrot de Papa se přestěhovalo do Horních Dubenek, do domu, v němž...

Bývalá ministryně spravedlnosti Eva Decroix z ODS oznámila, že se po 25 letech rozchází s manželem Rémim. Přátelské vztahy budou podle ní udržovat i nadále. „Zůstaneme rodinou, která drží pohromadě,...

Skočil do prázdna a oklamal celou Paříž. Fotografický trik léta halila přísaha mlčení

Yves Klein: Skok do prázdna (říjen 1960)

Na první pohled vypadá skutečně. Francouzský umělec letí vzduchem a vůbec se nebojí tvrdého dopadu. Ten snímek je ovšem trik, kterým Yves Klein před pětašedesáti lety ošálil celou Paříž. Příběh jeho...

Terminátorka z Ústí. Osmnáctiletá Nela se po ztrátě ruky učí ovládat robotickou paži

Osmnáctiletá Nela se po ztrátě ruky učí ovládat robotickou paži, na kterou se...

Ve dveřích mě vítá štíhlá tmavovlasá dívka. Podává mi pravou ruku. Následuje stisk, za který by se nemusel stydět ani legendární silák Gustav Frištenský. Ruka drtí moji dlaň a dřív, než uslyším...

Vémola a kolotočář. Jak se bojovník MMA stal právoplatným členem podsvětí

Premium
Vemoland, domov Karlose Vémoly.

Už několik týdnů se pražským podsvětím nesla zpráva, že policie v posledních měsících udělala obrovský kus práce a spousta lidí z polosvěta promluvila. A že přijdou akce, které zasáhnou vlivné...

Dlouho patřil k nejdražším v Česku. Nyní se dům zakladatele AAA Auto prodal za 189 milionů

Svažitý a hodně členitý pozemek stojí za vyšším počtem podlaží, které majitel...

Luxusní rezidence v pražské Troji, která byla dlouhé roky považována za nejdražší dům v Česku, má po osmi letech na trhu konečně nového vlastníka. Vila podnikatele Anthonyho Dennyho se podle...

Máme opravdu vážného kandidáta na mimozemský život, říká hvězdář Michal

Vysíláme
Hostem pořadu Rozstřel je hvězdář Michal Štipl.

Vánoce jsou časem betlémské hvězdy a pohledů k noční obloze. Letos ale přicházejí ve velmi zajímavé chvíli pro astronomii. Lidstvo má totiž v ruce skutečně vážného kandidáta na stopu života mimo...

26. prosince 2025

Hasiči museli u požáru v Kamenici evakuovat 33 lidí, jedna žena je vážně zraněná

Požár bytu v Kamenici.

V Kamenici u Prahy v pátek ráno hasiči zasahovali u požáru bytu ve třetím patře domu, zachránili z něj tři lidi. Ženu s popáleninami ve vážném stavu převezli záchranáři do nemocnice letecky, do...

26. prosince 2025  9:18,  aktualizováno 

Na Klatovsku hořelo, dvě děti a dva dospělí se při požáru nadýchali kouře

Ilustrační snímek

Dva dospělí a dvě děti se v pátek ráno nadýchali kouře při požáru menšího rekreačního objektu v Dlouhé Vsi na Klatovsku. Řekl to řídící důstojník hasičů Miroslav Marek. Požár hasiči rychle uhasili,...

26. prosince 2025  9:54

Ruské útoky na přístav v Oděse poškodily i loď plující pod vlajkou Slovenska

Přístav v Oděse po ruském útoku. (26. prosince 2025)

Noční ruské údery na přístav v jihoukrajinské Oděse poškodily lodě plující pod vlajkou Slovenska a Palau. Na síti Telegramu to v pátek bez upřesnění škod napsal ukrajinský vicepremiér Oleksij Kuleba....

26. prosince 2025  8:47,  aktualizováno  9:10

Zeman vystoupí s projevem. Na Štědrý den sepsul Fialovu vládu, splnila mu přání

Bývalý prezident Miloš Zeman při rozhovoru pro iDNES.cz (6. 8. 2025)

Bývalý prezident Miloš Zeman vystoupí v pátek ve 13 hodin s vánočním projevem. Oznámil to ve středu na svém Facebooku. Prozradil také, že letos se mu splnilo jedno velké přání.

26. prosince 2025  8:57

Špičkového brněnského výrobce elektronových mikroskopů Tescan kupují Japonci

Společnost Tescan vyrábí elektronové mikroskopy už tři desetiletí a patří mezi...

Brněnského výrobce elektronových mikroskopů Tescan kupuje japonský výrobce analytických a měřicích přístrojů Shimadzu. Cena je předběžně 678 milionů dolarů (přibližně 14 miliard korun), uvedla...

26. prosince 2025  8:50

Polské stíhačky vzlétly k ruskému letadlu. Provokace jsou pod kontrolou, říká ministr

Stíhačka Rafale

Do Polska v noci na čtvrtek pronikly desítky objektů z Běloruska. Ráno pak vyslalo stíhací letouny k ruskému průzkumnému letadlu, které letělo v blízkosti jeho vzdušného prostoru nad Baltským mořem....

26. prosince 2025  7:14

Jihokorejská prokuratura chce deset let vězení pro exprezidenta, bránil se zadržení

Bývalý jihokorejský prezident Jun Sok-jol přichází k soudu v Soulu. (9....

Jihokorejská prokuratura požaduje desetiletý trest pro exprezidenta Jun Sok-jola za to, že se snažil zabránit svému zadržení. Je to první konkrétní požadavek výše trestu pro bývalou hlavu státu,...

26. prosince 2025  7:06

Odveta za křesťany. USA podnikly útok na teroristy v Nigérii, oznámil Trump

Propuštěné unesené děti z katolické školy v Nigérii (22. prosince 2025)

Spojené státy podnikly na severozápadě Nigérie četné údery proti teroristům z organizace Islámský stát (IS). Oznámil to americký prezident Donald Trump, podle něhož Američané útočili v odvetě za...

26. prosince 2025,  aktualizováno  7:03

Kuchtí, rodí, jsou sexy a volí Trumpa. Antifeministky budují novou Ameriku

Premium
Donald Trump a Erika Kirková během vystoupení na pietě za Charlieho Kirka (21....

Začalo to jako instagramový trend a přerostlo v symbol konzervativní kontrarevoluce. Trumpovskou Ameriku uhranul fenomén tradwife čili žen, které se dobrovolně vzdají kariéry a veškerou energii...

26. prosince 2025

Na třídění bude čím dál větší tlak. Kdo nechce, za pohodlí si připlatí, říká expert

Premium
„Když třídit nechcete, jde o vaši pohodlnost, a pak dává smysl, když si za to...

Blíží se doba, kdy vám budou úředníci prohledávat popelnice a kontrolovat, jestli správně třídíte odpad, podobně jako je to například v Japonsku? Nejsou evropské směrnice, jež například zakázaly...

26. prosince 2025

Falešný orgasmus i Federer bez rakety. Reklamy roku, které ohromí vtipem i nápadem

Orgasmus z majonézy. V reklamě ožila scéna z filmu Když Harry potkal Sally

Rok 2025 přinesl na poli reklamní tvorby mnoho zajímavých okamžiků. Čeští autoři pobavili Česko svou antireklamou na Českou poštu. Američtí tvůrci si vyhráli s komediálním kouskem, ve kterém Meg...

26. prosince 2025

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.