Nemlžte a řekněte, kdo a jak velel zásahu na fakultě, vyzývá policii Marvanová

Hana Kordová Marvanová má výhodu v tom, že jako právnička postižených rodin má přístup ke spisu. Pečlivě si ho prostudovala a z jejího zjištění vyplývá, že policie v případu mlží, nebo dokonce neříká pravdu.

„Ještě v prosinci a v lednu policisté jasně říkali, že si nemohli být vědomi toho, že je pachatel tak nebezpečný, protože hledali jenom někoho, kdo chce spáchat sebevraždu,“ rozporuje senátorka tvrzení policie.

Dodnes nevíme, kdo zásahu velel

„Je sice pravda, že pachatelova kamarádka skutečně nahlásila po dvanácté hodině, že má obavu o jeho život. Ona nevěděla, co se chystá udělat. Ale pak středočeští policisté nalezli zavražděného otce,“ navazuje Marvanová s tím, že tuto skutečnost okamžitě nahlásili.

„Čili hlášení, že se hledá nebezpečný pachatel, tady bylo,“ konstatuje senátorka. Podle ní s touto informací měli následně pražští policisté důsledně pracovat, což neučinili.

A to je podle ní klíčem k celé tragédii. „Ani v tom spise se nedočtete, kdo tomu všemu velel a proč ta věc byla vyhodnocována tak, jak byla. Třeba policisté, kteří přišli na Filozofickou fakultu, aby se zeptali, kde má mít pachatel vyučování: oni poslouchali nějaké pokyny, někdo je tam musel poslat.“

A někdo, u koho se sbíhaly všechny informace a kdo koordinoval celý zásah, podle ní rozhodl, že ve fakultní budově na náměstí Jana Palacha nezůstane ani jeden policista. Že se všichni přesunou do budovy v Celetné ulici. Není jasné, proč se neobsadily a neprohledaly obě budovy.

„Hodně mě mrzí, že policie až ex post zjistila, že pachatel byl v budově na náměstí Jana Palacha hodinu a půl před střelbou, že se tam vlastně chystal. To byla ta další šokující nová informace, protože původně se myslelo, že tam přišel nepozorovaně,“ pokračuje Marvanová.

Stačilo si pustit záznam z kamer

Podle právničky by stačilo, aby si policisté v budově Filozofické fakulty pustili záznam z bezpečnostních kamer, protože pachatel dorazil na místo krátce před nimi. „Kdyby si pustili kamery jen pár minut zpátky, tak by bylo vidět, že vstoupil do budovy. Z osobní zkušenosti vím, že policie umí pracovat s kamerami v reálném čase. Z online kamer v metru by dále zjistili, že vystupoval na Staroměstské.“

„Prostě kdyby se jenom třeba využívaly kamery na veřejných místech, tak by bylo možné ho najít, protože se vědělo, že kolem poledne odjel z Hostouně, kde se s vysokou pravděpodobností dopustil vraždy otce. Opakuji: středočeská policie to nahlásila do Prahy. To už dnes víme, že neselhala středočeská policie. Naopak to vyšetřila velmi rychle a okamžitě to do Prahy nahlásila,“ soudí Marvanová.

„Úzké místo je tedy v Praze. V Praze policisté věděli, že hledají člověka, který je ozbrojený a který je podezřelý z vraždy a jede na Filozofickou fakultu,“ říká senátorka.

Podle ní veřejnost čekala půl roku na finální informace z prosincové tragédie a dočkala se pouze dalšího mlžení, případně neúplných informací, které vzbuzují velké pochybnosti.

Senátorka však nevidí pochybení pouze ze strany policie, ale i ze strany ministerstva vnitra a vlády. S pozůstalými po obětech ani s těmi, kteří střelbu přežili, tedy s postiženými studenty i vyučujícími, se totiž podle ní zatím nikdo z vlády nesetkal. Ani ministr vnitra ani premiér.

Proč se s pozůstalými nesešel premiér?

„Po několika měsících se s nimi setkal alespoň pan prezident. Ale na úrovni vlády nikdo. Nikdo jim ani nenapsal žádný dopis, nikdo je neoslovil. Kdyby se třeba pan ministr vnitra nebo pan premiér či další ministři s těmi postiženými rodinami alespoň setkali, tak by to ty rodiny vnímaly jinak,“ uvádí senátorka.

„Protože teď vnímám že tito lidé jsou zoufalí. Někteří se zhroutili, někteří jsou pobouřeni tak, že přestali věřit systému. Protože policie neříká o událostech před samotnou střelbou pravdu. Takže to je neudržitelná situace,“ pokračuje Hana Kordová Marvanová.

„Říkám to tady u vás a doufám, že si to poslechne nějaký ministr, že by prostě významní představitelé tohoto státu měli s těmi oběťmi, s rodinami jednat, vyjádřit jim svou účast a také říct omluvu za to, že tento stát neudělal dost pro ochranu jejich dětí,“ uzavírá senátorka.

Je správné, že vznikla sněmovní vyšetřovací komise? Nehrozí politizace tragické události? Co by se mělo v souvislosti se střelbou na Filozofické fakultě změnit v české legislativě? I na to odpovídala senátorka Hana Kordová Marvanová v rozhovoru s moderátorem Vladimírem Vokálem.