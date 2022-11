Co může za výpadky léků? Hostem Rozstřelu bude šéf farmaceutů Vrubel

Moderátor Vladimír Vokál se Filipa Vrubela dále zeptá, jak vzniklý problém s nedostatkem léčiv řešit, případně jakou roli by při jeho řešení mohly sehrát samotné farmaceutické firmy, ministerstvo zdravotnictví či Státní ústav pro kontrolu léčiv (SÚKL). Vrubel rovněž diváky obeznámí s tím, jak se v případě dlouhodobějšího výpadku léků chovat.

Převážná většina účinných látek léčiv se už řadu let vyrábí především v Asii. Výkonný ředitel ČAFF se pokusí vysvětlit, kdy k přesunu výroby do Asii došlo a jak tento fakt ovlivňuje dostupnost léků v Evropě. Vladimíra Vokála bude také zajímat, zda by návrat továren do zemí Evropské unie způsobil vyšší ceny léků.

Tématem budou i doplatky v lékárnách. Filip Vrubel prozradí, jak si stojí ceny léků v České republice v porovnání s ostatními zeměmi Evropské unie a jaké všechny faktory do výsledné ceny medikamentů vstupují.