Bezpečnostní expert: Neukáznění Češi jsou hrozbou festivalů, ignorují pokyny

Na letošním jihlavském Vysočina festu se kolem půlnoci ze soboty na neděli v areálu Heulos propadl nafukovací stan. Následovala panika, která měla za následek 34 zraněných. Dva z nich se zranili vážně a stále zůstávají v nemocnici.

Podle Otomara Slámy patří mezi obrovské hrozby letních koncertů a festivalů neukázněnost návštěvníků. „To je skutečně věc, na kterou bych rád upozornil. Navíc bych poznamenal: neukázněnost českých návštěvníků.“

Musím přece dopít pivo

„Z vlastní zkušenosti z evakuací, které jsem už zažil, vím, že když tam stojíte s megafonem, říkáte, že se blíží bouřka, že prší a je tam kovová konstrukce, že lidé musejí pryč, že je to tam nebezpečné, tak vám Češi vulgárně odpovídají, říkají, že si zaplatili lístek a nikam nepůjdou,“ popisuje bezpečnostní expert.

„A opravdu to je typické pro Čechy. My třeba děláme koncerty, kdy jeden den přijíždí česká a druhý den zahraniční scéna. Z prodeje lístků víme, zda jsou to čeští nebo zahraniční návštěvníci. A když přijedou Němci, Rakušani nebo Holanďani, tak poslouchají. Jsou zvyklí dodržovat pokyny bezpečnostního personálu,“ říká Sláma, který sám velké akce bezpečnostně zajišťuje.

Češi ale podle něj reagují jinak. „Třeba hoří areál, šlehají plameny, evakuuje se a oni říkají, že ještě musí dopít pivo. A navíc si to všechno ještě fotí. Mimochodem právě to se stalo na tom jihlavském festivalu, kde se propadal stan a řada lidí se v něm chtěla schovat před deštěm. Přitom už se opravdu bortil. A další lidé si to natáčeli. A to mi opravdu hlava nebere.“

Neukázněnost však není jediným problémem. V Česku sice podle Slámy platí pravidla pro pořádání letních festivalů nebo velkých koncertů, ale nejsou centralizovaná v jedné normě.

„U nás musíte pročíst několik zákonů, vyhlášek, technických norem a teprve pak si musíte poskládat všechny informace dohromady a snažit se nařízení nějak naplňovat.“

Ať platí jednotná pravidla

„Ale tohle je představitelné u velkých profesionálních produkcí, které na to mají kapacitu. Ale u řady menších festivalů, lokálních, vesnických, regionálních, je to obrovský nápor na to, co všechno musí organizátor splnit a co všechno si musí zjistit,“ myslí si Sláma.

Podle něj by pomohla centralizace pravidel, případně sepsání nějakého jasného a srozumitelného manuálu pro organizátory podobných veřejných akcí. Problematické je podle něj také to, že žádný státní orgán na festivaly nebo koncerty nedohlíží v reálném čase.

V řadě západních zemí na to jsou vyčleněny kontrolní orgány nebo speciální úředníci, kteří před konáním festivalů zkontrolují, zda organizátoři plní všechna pravidla. V Česku je za tuto kontrolu odpovědný pořadatel akce a státní orgány řeší situaci až zpětně, pokud nastanou nějaké problémy.

„Ale je to všechno nakonec o penězích. Na každý festival platí jednoduchá matematika: má dáti dal. Na jedné straně máte ziskové položky, tedy prodej vstupenek a konzumace na místě, plus sponzoři a zbytek jsou nákladové položky: personál, stage, stany, bezpečnost, zdravotníci, požární ochrana, vodní záchrana, oplocení, příprava bezpečnostních manuálů a procedur,“ konstatuje bezpečnostní expert.

„Ale třeba jakýkoliv nácvik dopředu se u nás v Česku děje extrémně málo,“ dodává Sláma. A proběhlo podle něj v Jihlavě vše podle pravidel? Bez závažnějších chyb? „Neznám všechny detaily, to nemohu hodnotit. Ale statisticky na podobný festival je opravdu mnoho zraněných.“

Je možné se na mimořádné situace skutečně účinně připravit? Je V ČR podceňovaná bezpečnost na festivalech a koncertech? A k jakým zraněním při těchto akcích dochází nejčastěji?

