Za demonstrací i oslavami 30 let svobody se v Rozstřelu ohlédne novinář Best

Otázky pořadu budou směřovat na to, zda je podle Erika Besta česká společnost rozdělená stejně jako v USA či co současnou společnost rozděluje. Dalším tématem bude připomínání 17. listopadu a to, jak novinář vnímá proběhlé oslavy třicátého výročí sametové revoluce.

Otázky se budou týkat i toho, jak host Rozstřelu hodnotí protesty Milionu chvilek pro demokracii a vystoupení jednotlivých mluvčích na demonstraci na pražské Letné.

Další otázky se budou týkat vlivu, který mají na dění v České republice tajné služby mocností nebo zda jsou v Česku americké tajné služby stejně jako ty ruské nebo čínské. Dále přijde řeč na to, jak se ve světě prohlubuje politická korektnost a zda je v tom Česko opatrnější.

Erik Best bude hovořit i tom, zda Donald Trump obhájí prezidentský mandát a jestli může impeachement proti Trumpovi skončit úspěšně či, kdo by mohl ve volbách Trumpa porazit.

Úterní Rozstřel bude moderovat Vladimír Vokál, živě od 12:30.

Eric Stallings Best je českým novinářem a vydavatel amerického původu. V Čechách je známý především díky svým bulletinům Fleet Sheet a Final Word. Fleet Sheet je denní zpravodaj, stručný přehled vybraných zpráv z českého tisku, určen především pro anglicky hovořící komunitu žijící v České republice.

Od roku 2001 vydává i Final Word. Jedná se krátký a originální denní komentář připravený týmem Erika Besta, věnovaný významným ekonomickým a politickým tématům posledních dnů.

Právě díky svému elektronickému bulletinu Final Word vstoupil Erik Best do širšího povědomí české veřejnosti a začal být zván do českých rozhlasových a televizních pořadů.