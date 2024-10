V duelu o Heřminovy navrhl aktivista hráz. Jen to blokujete, vmetl mu ministr

Hnutí DUHA v roce 2023 podalo odvolání proti územnímu řízení, čímž se výstavba přehrady znovu oddálila. „A já vás, pane Bláho, vyzývám, pojďte to odvolání stáhnout. A stejně tak vyzývám i hnutí Děti Země,“ řekl ministr zemědělství Marek Výborný

Podle něj by v případě stažení odvolání mohly pokračovat projektové práce, následovalo by stavební povolení a v roce 2027 by se mohlo začít stavět.

On sám je přesvědčen o tom, že kdyby byla přehrada Nové Heřminovy hotová, ochránila by města a obce na Opavě před více než stoletou vodou při letošních zářijových povodních.

Jaromír Bláha však okamžité stažení odvolání odmítl. „Stáhneme to jen tehdy, pokud se prokáže, že přehrada bude efektivnějším řešením, než navrhujeme my.“

Jen zdržujete, říká ministr

Bláha míní, že existuje mnohem šetrnější a efektivnější řešení: „Pane ministře, postavme v Nových Heřminovech hráz, která bude stejně vysoká a zadrží tolik vody jako přehrada. Ale dejme ji do provozu pouze, když přijde povodeň. Jinými slovy: jednalo by se technicky o velký suchý poldr, podobný, jaký je projektovaný například na Bečvě nebo třeba v Polsku.“

Výborný však s tímto řešením nesouhlasí. Odmítl také znovu posuzovat jednotlivé varianty řešení, o kterých se vedly diskuse v minulosti. „Debata se vede už od roku 2008. Nemáte nic nového, co byste k tomu mohli dát na stůl,“ odpověděl Výborný Bláhovi.

„Podle mě je to jen další kamínek do mozaiky. Prostě se jen snažíte zdržovat, zabránit stavbě přehrady. A já říkám, že jako ministr zemědělství udělám všech pro to, aby se podařilo harmonogram dodržet nebo dokonce urychlit,“ myslí si Výborný.

On sám teď bude apelovat na Ministerstvo pro místní rozvoj, které má odvolání Dětí Země a Hnutí DUHA posuzovat, aby rozhodlo co nejdříve. „S panem vicepremiérem Jurečkou, který momentálně řídí i ministerstvo pro místní rozvoj, o tom budu co nejdříve hovořit,“ dodal.