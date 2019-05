Volební lídryně Charanzová přiblíží tvrdou a nekompromisní strategii ANO

„Náš program je o akceschopné Evropě, o bezpečnosti a rovných podmínkách. Chceme silné Česko, ale také silnou Evropu. Chceme takovou Evropskou unii, která se vrátí k původnímu poslání,“ prohlásila dříve Charanzová. Jak chce docílit větší akceschopnosti, o které se mluví už dlouho, přiblíží ve studiu Rozstřelu.

Posláním Evropské unie je podle Charanzové bezpečnost a ekonomicky prosperující kontinent. Za důležité považuje, aby se lépe rozdělovala témata, která si dokážou vyřešit členské státy, a témata, která je nutné řešit na evropské úrovni.

Dita Charanzová se do čela evropské kandidátky ANO dostala poté, co se s Babišovým hnutím rozešli europoslanci Pavel Telička a Petr Ježek, kteří půjdou do voleb s novou vlastní stranou Hlas. „Velmi si toho vážím, beru to s pokorou a jako ocenění své dosavadní práce v Evropském parlamentu,“ řekla v únoru Charanzová.

Dita Charanzová je česká diplomatka a manažerka věnující se problematice Evropské unie. Od července 2014 je poslankyní v Evropském parlamentu. Intenzivně se věnuje vyjednávání nových obchodních příležitostí pro české i evropské firmy, nejen v rámci rozšíření spolupráce s USA, ale například i v zemích Latinské Ameriky.



Za svoje aktivity v oblasti zahraniční politiky dostala jako první Češka Cenu poslanců Evropského parlamentu.