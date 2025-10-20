Počet osmdesátníků skokově naroste, i kvůli odsunu Němců, tvrdí demograf

Vladimír Vokál
Vysíláme   10:00
„Tohle není krize, která přijde a odezní. Je to výzva, na kterou musíme připravit obce a sociální služby,“ varuje před skokovým nárůstem počtu osmdesátníků v české populaci demograf Petr Mazouch z Fakulty informatiky a statistiky Vysoké školy ekonomické v Rozstřelu. Podle něj nás v příštích letech čeká náraz, který má kořeny až v poválečné historii.

Odsun sudetských Němců podle něj způsobil trvalé „oříznutí“ věkové pyramidy – a právě teď přichází chvíle, kdy se tento deficit promítne do sociálního systému.

Mazouch upozorňuje, že poválečný odsun sudetských Němců nezměnil jen složení regionů, ale trvale narušil věkovou strukturu české populace. „Každá věková pyramida má paměť sto let,“ vysvětluje. „A já v ní dodnes vidím stopu po odsunu. V roce 1945 jsme prostě ořízli čtvrtinu obyvatel, kteří by jinak zestárli s námi.“

Co řekl v Rozstřelu Petr Mazouch:

  • Dnes je v Česku zhruba půl milionu lidí ve věku nad 80 let.
  • V roce 2035 to bude 820 tisíc lidí nad 80 let, tedy nárůst zhruba o šedesát procent.
  • V „sudetských“ regionech, jako jsou Liberecký nebo Ústecký kraj, to bude ještě více: až o 70 až 75 procent.

V letech 1945–1946 bylo v rámci vysídlení odsunuto zhruba dva a půl milionu německých obyvatel všech generací – od kojenců po seniory. A právě tento „odsunutý“ deficit se podle demografa brzy naplno projeví. „Poválečné ročníky, tedy ti, kteří se narodili po roce 1945, teď začnou přecházet přes hranici osmdesátky – a u osmdesátníků prudce roste potřebnost péče,“ varuje Mazouch.

„Pokud se na tuto vlnu nepřipravíme, dojde k odsátí lidí z trhu práce, protože rodiny budou nuceny zůstávat doma se svými rodiči,“ říká. „Řada lidí dá přednost péči o své blízké. Neskončí to tím, že bychom seniory nechali bez pomoci, ale ekonomika to odnese.“

Z tikající bomby výzva?

Podle Mazoucha by péče o seniory měla být hlavním tématem příštích komunálních voleb. Je nutné zvýšit kapacity domovů důchodců a dalších klíčových služeb pro občany nad 80 let. „Je to tikající bomba v rukou municipalit. Stát sice může nastavit programy, ale rozhodující je, co udělají obce – a zda to stihnou včas.“

Dlouhodobě to ale nemusí být jen hrozba. „Z krize se může stát výzva, která regiony oživí. Nová pracovní místa v sociálních službách, udržení ekonomické aktivity, návrat mladších lidí – to všechno může být pozitivní efekt, pokud budeme připraveni,“ uzavírá docent z Vysoké školy ekonomické.

Hostem pořadu Rozstřel je Petr Mazouch z Fakulty informatiky a statistiky VŠE.
Zatímco celosvětově se lidstvo blíží svému demografickému stropu, Česko už několik let ztrácí obyvatele přirozenou cestou. „Vrchol světové populace je před námi docela nedaleko, někdy kolem roku 2075 až 2080,“ navazuje Mazouch s odkazem na prognózy OSN.

Podle něj se proces zpomalování růstu řídí tím, kolik zemí prošlo demografickou revolucí – tedy prudkým poklesem úmrtnosti, následovaným opožděným poklesem plodnosti. Evropa má tento přerod dávno za sebou.

Migrace jako nutnost?

„My už jen stárneme,“ konstatuje Mazouch. Afriku čeká naopak období největšího populačního tlaku – některé státy mají stále plodnost kolem šesti dětí na ženu. Asie se stabilizuje a po roce 2050 už může začít ubývat; Japonsko je přitom nejvýraznějším příkladem vymírající populace.

„U rozvinutých zemí platí jednoduché pravidlo: pokud neubývají, drží je migrace,“ připomíná Mazouch a dodává, že například Spojené státy udržuje právě příliv obyvatel z jihu, zatímco Evropa má problém s přijetím nové reality.

„Nalijme si čistého vína: pro Evropu je to jediná cesta, jak udržet počet obyvatel alespoň na dnešní úrovni,“ říká demograf. Podle něj už dnes vidíme, že ekonomika stojí na migračních vlnách, byť se o nich často mluví s obavami. Pracovní síla z Ukrajiny například pomohla v Česku udržet růst průmyslu. A i když se automatizace rozvíjí, v sociálních a zdravotnických službách lidské ruce nahradit nepůjde.

Podle Mazoucha Česko už několik let prožívá přirozený úbytek obyvatel, který maskuje jen kladné migrační saldo. „V roce 2025 se narodí přibližně 80 tisíc dětí, zemře přes 110 tisíc lidí. Rozdíl tedy tvoří desítky tisíc osob ročně, které mizí přirozenou cestou. Záleží na tom, zda budeme pro migranty ekonomicky atraktivní zemí.“

Kde jsou mladí – a kde chybí

Demografické mapy České republiky ukazují jasný trend: mladí lidé se soustřeďují do zázemí velkých měst. Nejvíce dětí je kolem Prahy, Brna, Mladé Boleslavi a Liberce, tedy tam, kde existuje dopravní dostupnost a pracovní příležitosti. Naopak Jesenicko, Karlovarsko či Ústecko patří mezi nejstarší regiony.

„Migrace, vnitřní i zahraniční, má stejnou gravitaci – všechno ji táhne do center,“ říká Mazouch. „Z prstence satelitů se stává přetlakovaný Papinův hrnec. Drahé bydlení je důsledkem toho, že lidé chtějí být tam, kde jsou příležitosti.“

Kdy přesně přijde vrchol světové populace a které části planety porostou nejrychleji? Jaká je role Afriky a jak se změní Evropa? Co udělá migrace s českou ekonomikou? A kolik zdravotních sester bude v příštích letech chybět? I na to odpovídal Petr Mazouch z VŠE v Rozstřelu.

