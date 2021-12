Iniciátor očkování: My jako lékaři jsme bohužel v propagaci vakcíny selhali

„Naočkujme milion lidí posilující dávkou za týden a pomožme našim zdravotníkům,“ zní cíl iniciativy Lékaři pomáhají Česku. „Máme nějaký nápad a vizi a společně se státem se to snažíme prosadit,“ uvedl v Rozstřelu moderátora Vladimíra Vokála iniciátor akce a zubař Radek Mounajjed.

„Nabídlo se už více než 650 lékařů a i s ostatními zdravotníky jako jsou sestřičky věříme, že brzy ohlásíme tisíc lidí, co se zapojilo,“ řekl Mounajjed. Lidi, kteří se do iniciativy zapojují, rozdělují organizátoři podle toho, co dělají a jak by mohli pomoci. Lékaři a sestry si mohou vybrat, jestli chtějí pomáhat v očkovacích centrech nebo ve svých ambulancích. Zapojit se však mohou i dobrovolníci bez odborných znalostí.

Zájemci se mohou registrovat pomocí formuláře na stránkách iniciativy, který bude poskytnut centrálnímu řídícímu týmu ministerstva zdravotnictví. Vytvoří se pro ně mapa zapojených ordinací. Další instrukce s úkoly pak dostanou zapojení lékaři a zdravotníci skrze e-maily.

V Rozstřelu Mounajjed apeloval na své lékařské kolegy, aby neohrožovali své pacienty šířením vědecky nepodložených informací. „Pacienti jsou vlastně naši rukojmí, oni nám důvěřují a my jsme jako lékařská společnost během propagace vakcín bohužel selhali, protože se na internetu rozpoutaly mezi odborníky neuvěřitelné debaty a běžný laik se musel zákonitě ztratit a už ho celá záležitost přestala bavit,“ lituje zubař.

Vytvoříme něco jako vojsko v záloze, zní vize

Mounajjed bere iniciativu také jako vytvoření záložního systému míst očkování pro dobu, až se zavřou očkovací centra. „Vytvoří se tak záložní systém pro celý stát, který jde aktivovat během jednoho dne. To je teď moje největší vize, připravit se do budoucnosti, kdyby se něco stalo, přišla jiná pandemie. Je to jako vojsko v záloze, které se aktivuje v případě problému,“ vysvětlil svou vizi v Rozstřelu Mounajjed.

Plán je, že by se do očkování mohli zapojit i gynekologové, očaři nebo zubaři. „Má vize je, aby si ordinace vyčlenila čas třeba v pátek od dvou do pěti hodin a aplikovala několik dávek. I kdyby aplikovala čtyřiadvacet dávek, tak z toho obrovského počtu ambulantních specialistů jich zapojilo padesát tisíc, tak máme najednou aplikováno během jednoho týdne milion dvě stě tisíc dávek,“ představil propočty.

Akce by se mohla spustit příští týden, pomoci by mohli i v opětovně otevřeném očkovacím centru v O2 areně v Praze. „Logisticky to není žádná legrace a já doufám, že se nám to povede,“ přeje si iniciátor akce Mounajjed.

Digitalizace je podle něj velkým klíček k urychlení celého procesu. Věří, že by se mohlo ještě v této vlně epidemie povést propojení systémů v ordinacích lékařů s centrálním informačním systémem a sestra už nemusela znovu vypisovat osobní údaje pacienta.