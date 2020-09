Jak bude vypadat tvrdý brexit? Odpoví kandidát do Senátu Žantovský

Čeho by rád Michael Žantovský dosáhl, pokud bude zvolen senátorem v říjnových volbách? Na jaká témata se hodlá zaměřit? A jak by chtěl změnit politický vývoj pokud se dostane kandidát stran ODS, TOP 09 s STAN do Senátu ČR? Na tyto otázky se středečního hosta Rozstřelu bude ptát moderátor pořadu Vladimír Vokál živě od 12:30 do 13:10 hodin.

Podle Žantovského by mělo smysl, kdyby se současné opoziční strany dokázaly v dalších parlamentních volbách sjednotit do nějakého bloku. Otázkou je, jak se to může podařit.

Michael Žantovský je český překladatel z angličtiny, spisovatel a diplomat, bývalý velvyslanec ČR ve Spojených státech amerických, Izraeli a ve Spojeném království Velké Británie a Severního Irska.

Diskutovat, kam se jednání o brexitu posunula přijde Žantovský do studia iDNES.tv po necelém roce.

„Slogan stoupenců brexitu byl vrátit vládu nad Velkou Británií svým občanům, což je trochu demagogie. Ale na druhou stranu jsou Britové pyšní na svoji historii,“ řekl v říjnu loňského roku v Rozstřelu.

Velká Británie na svůj odchod z Evropské unie vynaloží téměř stejnou částku, jakou do ní za posledních čtyřicet sedm let poslala. Britští daňoví poplatníci od roku 2016, kdy se Britové pro opuštění EU rozhodli, už za to utratili 130 miliard liber. A do konce roku je to podle odhadu agentury Bloomberg bude stát ještě dalších 70 miliard liber na ztrátách podnikatelů a nižším ekonomickém růstu země.

Funkci senátora v Praze 5 už Žantovský vykonával jednou, a to na přelomu tisíciletí. V současnosti je ředitelem Knihovny Václava Havla.

Jako mluvčí bývalého prezidenta Václava Havla tlumočil i Havlův legendární projev v americkém Kongresu. Vítal společně s prezidentem na Hradě politiky jako Margaret Thacherovou nebo americké prezidenty George Bushe a Billa Clintona.