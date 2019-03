Jak odhalit násilí u sousedů? V Rozstřelu odpoví kriminalistka a prezidentka BKB

Poté, co policie na začátku března vraždu odhalila a mezi podezřelé zařadila partnera dívčiny matky, se ukázalo, že sousedé o týrání dítěte podle všeho věděli. Protože nikdo z nich své podezření neohlásil, případ se zařadil mezi další smutné scénáře, kdy se policie o násilí nedozvěděla včas.

Kriminalistka věnující se zejména problematice mládeže a prezidentka Bílého kruhu bezpečí prodiskutují třeba, jakou roli hraje v podobných případech strach z toho, že člověk své sousedy dostane do nepříjemné situace. Popíší také, co všechno může spadat do definice domácího násilí nebo zda mají sousedé šanci poznat, že se v domě či vedlejším bytě děje něco divného.

Cestrová, která se věnuje komunikaci s dětmi, také nastíní postup policie při práci s dětskými oběťmi domácího násilí či znásilnění nebo popíše, jak vypadají speciální výslechové místnosti vytvořené s ohledem na nízký věk.

Hosté rovněž odpoví na to, kolik procent z celkového počtu případů domácího násilí v ČR se týká právě dětí a zdali je v Česku dostatečné množství psychologů a specialistů, jež řeší následná traumata obětí.