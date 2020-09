Co by v Senátu prosadili Šabatová a Kraus? Odpovídat budou v Rozstřelu

Hosty pátečního předvolebního Rozstřelu DUELU budou dvě osobnosti, jež kandidují do Senátu ve volebním obvodě č. 60 – Brno - město. Ve studiu tak přivítáme Annu Šabatovou, bývalou ombudsmanku, která se do volebního klání odhodlala s podporou Zelených, hnutí Senátor 21 a Idealistů. Proti ní usedne Roman Kraus, kandidát do Senátu za ODS s podporou TOP 09. Podle odhadů mají právě tito dva největší šanci postoupit do druhého kola. Rozstřel bude moderovat Vladimír Vokál.

„Kandiduji proto, že cítím, že se nacházíme ve zlomovém období, v období zásadních společenských změn. Chci proto nabídnout svoje celoživotní profesní i osobní zkušenosti a přispět k tomu, aby tyto změny neohrožovaly lidské svobody a důstojnost, aby byly citlivé k lidem i k přírodě. Senát je právě tím místem, kde mohu všechny svoje zkušenosti zúročit,“ uvedla ke své kandidatuře Anna Šabatová.

Bývalá ombudsmanka vystudovala Filozofickou fakultu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Brně. Doktorské studium ukončila na Univerzitě Karlově. Pracovala jako mluvčí Charty 77 a poradkyně ministra práce a sociálních věcí. Od roku 2014 zastávala pozici ombudsmana. Do Senátu kandiduje podruhé, opět s podporou Zelených.

Proč by rád usedl v Senátu Roman Kraus? Na to odpovídá tento uznávaný expert na oblast zdravotnictví a jeho fungování následovně: „V Senátu ČR má většinu opozice a proto plní svou funkci. Je dobře, že senátoři z pohledu svých zkušeností dohlíží nad smysluplností zákonů. Senát musí být garantem svobody, pravdy, tolerance. Budu podporovat ochranu demokracie zdravotně sociální péči s důrazem na projekty podporující důstojný život seniorů zavedení opravdového elektronického zdravotnictví vše, co přinese další rozvoj mému rodnému městu Brnu.“

Roman Kraus vystudoval Lékařskou fakultu Masarykovy univerzity. Od roku 2006-2013 byl ředitelem Fakultní nemocnice u sv. Anny. Mezi lety 2017-2019 potom řídil Fakultní nemocnici Brno.

Obou kandidátů se budeme ptát na to, jaké konkrétní kroky by po zvolení do Senátu pro prosazení svých předvolebních slibů učinili.