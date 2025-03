Jsem chcimír, trumpista a chci se stát zase premiérem, potvrdil Babiš v Rozstřelu

„Fiala potřebuje, aby válka trvala. Straší lidi válkou, aby zakryl selhání své vlády,“ tvrdil v pořadu Rozstřel Babiš.

Podle něj se premiér Petr Fiala schovává za konflikt na Ukrajině. „Za tři a půl roku neudělal nic, zhoršil život lidem a teď jen straší válkou,“ řekl.

Zároveň vyjádřil naději, že americký prezident konflikt na Ukrajině ukončí. „Trump to slíbil, tak to musí udělat. Jedná se Zelenským i Putinem. Evropa by měla být u toho.“

Na dotaz, zda je „chcimír“, odpověděl: „Samozřejmě. Nechci válku. Jsem chcimír a hlásím se k tomu.“

F-35? Zkusil bych to prodat Bibimu

Babiš v Rozstřelu kritizoval vládní nákup amerických stíhaček F-35. „Koupili jsme je příšerně draze. Kanada i Portugalsko zvažují změny kontraktů. Zavolal bych Bibimu Netanjahuovi (izraelskému premiérovi, pozn. red.), jestli by je nechtěl, když jich už má 50.“

Podle něj jsou stíhačky Rafale z Francie levnější a dostupnější. „A hlavně Rafale je taky nosičem jaderných zbraní, takže plní i strategickou roli,“ uvedl předseda hnutí ANO.

Babiš pak zpochybnil celý koncept vládních zbrojních zakázek. „Třeba polní kuchyně za čtyři miliardy? Co to vůbec je? Budeme žádat vysvětlení,“ prohlásil a dodal, že armáda pod vedením Jany Černochové nenakupuje transparentně a nenabízí ani potřebnou protivzdušnou obranu či drony.

„Trumpista“ proti Green Dealu

Řadu kritických slov směřoval šéf ANO na klimatický balíček EU. „Green Deal je šílenost. Ursula (von der Leyenová) ho chce prosadit a zároveň chce investovat 800 miliard eur do zbrojení. A kde to jako vyrobíme? Zničili přece hutě, zničili průmysl.“

Trump podle něj přistupuje k energetice realisticky. I proto sám sebe označil za „trumpistu“.

V rozhovoru Babiš jasně prohlásil, že chce po volbách znovu stát v čele vlády. „Ano, chci být premiér. Rozhodnou voliči. Ale pokud bych to neřekl, budete se ptát, kdo, kdy a jak,“ uvedl. Tvrdí, že Fiala udržuje svou pozici pouze pomocí strašení válkou a špatnými zprávami.

Babiš se vyjádřil i k možné povolební spolupráci s Tomiem Okamurou. „Okamura není můj konkurent. Hlavní souboj je mezi mnou a Fialou. Ale pokud se ostatní subjekty spojí a dostanou se do Sněmovny, ať to jsou STAČILO!, Motoristé, SOCDEM nebo Přísaha, je to dobré. Hlasy nesmí propadnout,“ prohlásil.

EET, koncesionářské poplatky a Fico

Budoucí koaliční spolupráci podle něj určí programy jednotlivých stran. Za své priority označil mimo jiné znovuzavedení elektronické evidence tržeb (EET), zrušení penzijní reformy Mariana Jurečky, vrácení věku odchodu do důchodu na 65 let či konec poplatků za Českou televizi a Český rozhlas.

Babiš kritizoval Fialovu zahraniční politiku, kterou podle něj rozbil vztahy v rámci Visegrádské čtyřky. „My bychom jednání V4 obnovili. Jsou tam společné zájmy. Třeba energetika nebo migrace.“

V rozhovoru padla i zmínka o slovenském premiérovi Robertu Ficovi. „Jednal sice s Putinem kvůli plynu. No a co? Trump taky jednal. Takové věci se musejí řešit.“

V závěru pořadu pak šéf hnutí ANO znovu zopakoval, že se pokusí volby vyhrát a „vrátit normálnost do řízení státu. Lidé věděli, že jsme měli výsledky. My jsme řídili stát jako firmu,“ dodal.

Přehodnotil by tendr na dostavbu Dukovan? Obnovil by společná zasedání české a slovenské vlády? A co říkají jeho liberální přátelé Emmanuel Macron či Xavier Bettel na to, že jeho hnutí ANO uzavírá evropské koalice s krajně pravicovými stranami? I o tom hovořil Andrej Babiš v Rozstřelu.