Na kolaps společnosti člověka nikdo nepřipraví, říká instruktor přežití

„Jako instruktoři přežití musíme být připravení, protože to vyučujeme. Vyučujeme přežití jak ve městě, tak v přírodě, takže by bylo špatně, kdybychom nebyli připraveni,“ říká Amar Ibrahim. „Na koronavirus jsme byli připraveni částečně, ale nečekali jsme, že to přijde tak rychle. Sám jsem byl překvapen. Neměl jsem třeba dostatek roušek,“ dodává.

„Děláme klasické kurzy přežití v přírodě. Lidé se u nás naučí rozdělat oheň, jak si postavit přístřešek nebo jak si přefiltrovat vodu. Ale asi před dvěma roky jsme začali nabízet i „urban survival“, tedy přežití ve městě. Tam jde spíše o simulaci stavu, kdy je v krizi většinová společnost. Opravdu důležitá v každé krizi je psychika člověka. Člověk by se tomu neměl poddávat,“ myslí si Ibrahim.



Zvláštní místnost pro potraviny a další zásoby prý nemá. „Z mého pohledu to někteří přehánějí. Já opravdu nemám bunkr nebo obrněné vozidlo, nemám plný dům zásob. Je to o tom mít zásoby, mít nezávislý zdroj vody a světla, jako to mívaly naše babičky. Mám klasický spíž a v ní cukr, mouku, těstoviny, kuskus. Když se ta potravina spotřebuje, tak se tam znovu doplní. Lidé v tom dělají velkou chybu, že si třeba nakoupí spoustu věcí, nechají to tam pět let a pak to mohou rovnou vyhodit,“ vysvětluje Ibrahim

„Máme i trvanlivé potraviny, jako armádní nouzové potravinové dávky,“ dodává. „Lidé jsou samozřejmě zhýčkaní. Byli zvyklí, že si jídlo koupí na každém rohu. To se ale teď změnilo.“

Ztratili jsme kus života

„Do poslední chvíle jsem pořád nevěřil, že se to (koronavirus) sem dostane. Státy sice udělaly nějaká opatření, ale mně to připadalo jako by chtěly, aby se to sem dostalo. Z Číny přišel do Itálie předtím i mor. Španělská chřipka taky vznikla v Číně,“ říká. „Zklamala mě i reakce Evropské unie, která v podstatě vypnula a nic neřešila.“

„Po každé krizi společnosti, blackoutu, finanční krizi mohou být problémy se zásobami, může být nedostatek potravin. V Řecku například před několika lety přestaly fungovat bankomaty a lidé neměli peníze. Přežití v přírodě si může zkusit každý, na kolaps společnosti vás ale nikdo nepřipraví. To, co je tu teď, podle mě od konce druhé světové války nikdo nezažil,“ myslí si instruktor přežití.



„Celý svět na začátku současné koronavirové krize vařil z vody. Nikdo na to prostě nebyl připravený. Žili jsme v bublině, kde bylo všechno v pohodě a najednou to přišlo,“ říká Ibrahim. „Myslím si, že se už život, jaký jsme znali před tím, už nevrátí. Přišli jsme tak o třicet procent života na který jsme byli zvyklí, a to jsem optimista.“



Vyvézt roušky a pak je nakoupit zpět? Nechápu

„Teď se totiž může stát spoustu věcí. Může nastat ekonomická krize, může se změnit politické uspořádání světa. Těžko předpokládat. Třeba při blackoutu nebo výpadku elektřiny by to nebylo dobré. Kolaps společnosti by v tom případě byl hodně rychlý. Vždyť my dnes máme už i cigarety na elektřinu,“ myslí si Ibrahim.



„V Německu jsou platná doporučení o nouzových zásobách domácností na 12 až 15 dní už asi tak pět let. U nás žádná taková doporučení vydána nejsou. Netuším, jaký je stav českých hmotných rezerv. Když jsem o tom mluvil před krizí, lidé se mi smáli. Pak se ale člověk dočte, že stát má pro jednoho obyvatele nouzové zásoby na den a čtvrt.“

„Vůbec se mi nelíbilo, že se vyvezlo letadlo zdravotních pomůcek týden před krizí a pak se ty pomůcky nakupovaly zpátky. To je, jako kdybychom vyvezli před druhou světovou válkou letadlo se zbraněmi a pak začala válka,“ myslí si instruktor přežití.