Hostem Rozstřelu bude ministr Vojtěch, promluví i o nedostatku pediatrů

Od ledna funguje v České republice elektronický recept, díky němuž může existovat sdílený lékový záznam, který má zjednodušit práci lékařů a udělat tak další krok v elektronizaci zdravotnictví. „Preskripce léků bude bezpečnější a kvalitnější,“ řekl ministr zdravotnictví Adam Vojtěch.

Sdílený lékový záznam je podle něj možnost, jak sdílet informace o předepsaných lécích pacienta napříč poskytovateli zdravotní péče a dokonce i s lékárníky.



Ministr v Rozstřelu promluví o možnosti proplácení dražších léků těžce nemocným pacientům či pacientům se vzácnými chorobami, nebo nedostatku dětských praktických lékařů. Jeden pediatr má v kartotéce okolo devíti set dětí. Hlavní příčinou nedostatku je vysoký věk. Pediatři jsou totiž nejrychleji stárnoucí skupinou lékařů.

Stát připravuje plán, jak si zavázat čerstvě vystudované mladé lékaře. Cesta k samostatné praxi nového lékaře je náročná a dlouhá. Jakmile dosáhnou atestace, část z nich české zdravotnictví opouští. Odchází například za vyšší finanční odměnou do zahraničí, především Německa nebo Velké Británie. V Česku pak chybějí doktoři, kteří by pacienty ošetřovali.

Plán ministerstva má zajistit, že lékařům po dobu jejich předatestační přípravy lépe zaplatí za závazek, že si doma alespoň pár let odpracují. Pokud by ale smlouvu porušili, část dotace by museli vrátit.