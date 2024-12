Psycholog: pohlaví máme mezi nohama, gender mezi ušima a orientaci v srdci

„Transgender“ je knižní rozhovor mezi matkou dítěte, které si právě prochází tranzicí, a odborníkem, který se s touto problematikou setkává ve své klinické praxi. Dcera Aleny Vernerové se totiž rozhodla pro změnu pohlaví a Alena následně zjistila, že její dávný přítel z mládí Adam Suchý působí jako psycholog a s translidmi pracuje.

V knize se nevyhýbají velmi kontroverzním otázkám: například jestli není tranzice pouze módním trendem či výstřelkem nejmladší generace, v kolika letech je vhodné se rozhodnout pro změnu pohlaví a také kolika lidí v Česku se toto téma týká.

Gender jako součást kulturních válek

Podle Suchého nejde přímo o módní trend, ale se zvýšeným zájmem o tranzici se ve své praxi skutečně setkává. Zájem v posledních letech vzrostl dokonce o stovky až tisíce procent. Na druhou stranu reálně provedených změn pohlaví zásadně nepřibývá, jde spíše o jednotky nižších procent.

Dělají tedy podle něj z tohoto tématu zastánci konzervativních hodnot nebo LGBT aktivisté zbytečně politické téma, kulturní fenomén? „Myslím si, že trochu ano. Vždy, když přišlo něco nového, minoritního, zdánlivě ohrožujícího nějaký zaběhlý řád, tak se to zneužívalo v politice.“

„Já si myslím, že jsou v tomto ohledu skutečně velké tlaky a zájmy z obou stran, ať už ze strany zarytých odpůrců, nebo ze strany aktivistů, kteří to občas trochu přehánějí se zviditelňováním a propagací,“ myslí si psycholog.

Podle něj chce změnu pohlaví většina lidí provést hlavně v klidu. „Nejlépe aby o tom nikdo nevěděl. A chtějí prostě začít žít normální život, tak jako ostatní. Nestojí o všechny ty bouře, o publicitu nebo o mávání vlajkami na jedné nebo na druhé straně barikády.“

Máme tři pohlaví

A jak je to podle Adama Suchého s pohlavím, genderem a orientací? „Pohlaví je biologický faktor. Něco, co máme mezi nohama. Gender je naopak o tom, co se nám děje mezi našima ušima – tedy jak se identifikujeme a jak vnímáme sami sebe.“

Je ale chybné pohlaví a gender zaměňovat, jak se to běžně děje. Máme tedy podle něj pouze tři pohlaví, tedy mužské, ženské a intersex (dříve hermafrodit), ale genderů mohou být desítky. Suchý si v tomto ohledu myslí, že je důležité, abychom osobní identitu každého člověka respektovali a neznevažovali ji.

S tím souvisí také problematika genderové fluidity: „Někteří lidé se neidentifikují striktně jako muž, nebo žena. Je to zcela v pořádku. Důležité je, jak se člověk cítí. A co se sexuální orientace týče, ta spočívá v emocionálním a romantickém cítění. Sexuální orientace je prostě v srdci. Láska a přitažlivost nejsou něco, co můžeme ovlivnit vůlí,“ myslí si psycholog.

Podle něj právě vnímání pohlaví, genderu, identity či orientace zbytečně rozděluje současnou společnost. Jakákoliv změna ve vnímání reality je podle něj přijímána skepticky a přilévá to olej do ohně v rámci probíhajících kulturních válek.

Růžová pro chlapečky?

„Prostě jsme vyrůstali v tom, že modrá je pro chlapečky, růžová pro holčičky, kluci nosí kalhoty, holky šatičky… A to se teď mění a každá změna je podle mě spojená s panikou. Lidi chtějí starý řád, protože mu rozumí,“ říká Adam Suchý.

Podobné boje se ale podle Suchého vedly už v minulosti. Ještě na začátku 20. století byla růžová chlapeckou barvou a modrá byla naopak určená pro dívky. „V 19. století nosily malé děti bílé dlouhé šatičky až do pěti let, a to bez ohledu na pohlaví.“

„Tvrzení, že chlapi dřív vypadali jako skuteční chlapi, lze rozporovat barokními portréty nalíčených pánů v dlouhých šatech a kudrnatých parukách. Prostě všechny předchozí generace si říkaly, že teď už jsme opravdu nad propastí a všemu už je konec. A říkáme si to i dnes,“ vysvětluje Suchý.

Například v osmdesátých letech se nikdo nepozastavoval nad tím, že televizní postavy Jů a Hele jsou ve skutečnosti nebinární, děti netušily, zda jde o dívky nebo kluky. „Tehdy se nad tím nikdo nepozastavoval. Ale když někdo nebinární figurky vymyslí dnes, spustí se kolem toho zbytečná mela,“ uzavírá psycholog.

Roste počet případů, kdy se lidé po tranzici chtějí vrátit ke svému původnímu pohlaví? V kolika letech je klinicky odůvodnitelné začínat s tranzicí? Nezačíná se s tímto procesem příliš brzy? A jak je ve vztahu k translidem nastavena česká legislativa? I na to odpovídal klinický psycholog Adam Suchý v Rozstřelu.