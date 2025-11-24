Rozpočtový výbor bude jednat o návrhu, ve kterém podle ANO chybí 95,9 miliardy

Minulou středu výbor projednávání návrhu přerušil.
„Nabízejí se dvě možnosti – buď schválíme nereálná čísla, nebo to vrátíme vládě k přepracování. Po pečlivé úvaze budu navrhovat druhou variantu. Aby rozpočtový výbor doporučil Sněmovně základní parametry neschválit a vrátit návrh vládě s konkrétními instrukcemi,“ řekla Schillerová v rozhovoru pro iDNES.cz.
Rozpočet vrátíme k přepracování. Na čas se provizoriu nevyhneme, říká Schillerová
Ministr financí Zbyněk Stanjura uvedl, že příjmová stránka rozpočtu je podle něj realistická, a připomněl, že požadavky jednotlivých ministerstev byly o 200 miliard vyšší. Zdůraznil také, že příjmy ověřil výbor pro rozpočtové prognózy. Nastupující koalice ANO, SPD a Motoristů plánuje deficit navýšit, čímž by porušila zákon o pravidlech rozpočtové odpovědnosti.
Podle tohoto zákona je maximální přípustná výše schodku 237 miliard korun. Navýšení o dalších 49 miliard představují výdaje na obranu přesahující dvě procenta HDP, k nimž se Česká republika zavázala v rámci NATO, a také půjčka na rozšíření elektrárny v Dukovanech. Na tyto položky se rozpočtová pravidla nevztahují.
Chybí 95,9 miliardy, trhá ANO rozpočet. Letadlo Stanjura narazilo, řekl Babiš
Sněmovna bude o rozpočtu v prvním čtení rozhodovat ve středu. Výbor jí dá doporučení. První čtení se týká schválení příjmů, výdajů, schodku a způsobu jeho vypořádání.
Vzhledem k postoji ANO je velmi pravděpodobné, že Sněmovna rozpočet vrátí k přepracování, což povede k rozpočtovému provizoriu na začátku roku. Schillerová připustila, že provizorium bude na určitou dobu nevyhnutelné. V takovém režimu jsou měsíční výdaje státu omezeny na jednu dvanáctinu výdajů z předchozího roku.
Zástupci nové koalice dříve uváděli, že podpoří základní parametry rozpočtu v prvním čtení a upraví jeho strukturu při dalším projednávání, aby se provizoriu vyhnuli.