Ministr zahraničních věcí a předseda Motoristů Petr Macinka se ráno před svým odletem na jednání států V4 na Slovensku vyjádřil, že návrh státního rozpočtu nepovažuje za finální. „Já to nepovažuji za konečný stav, ten schodek je opravdu velmi vysoký,“ podotkl. O výši deficitu chtějí Motoristé mluvit s Babišem na čtvrteční schůzce. „Věřím, že až bude vláda schvalovat na konci září rozpočet, tak schodek bude nižší,“ dodal.
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Podobně to vidí i čestný prezident strany a poslanec Filip Turek. „Ohledně jak minulého, tak současného schodku jsme měli v minulosti debaty na koaličních radách a jsou pro mě osobně zásadním problémem,“ vyjádřil se pro iDNES.cz. Podle svých slov sice chápe důvody ministryně financí Schillerové o tom, že Česko potřebuje investovat a dokončit strategické projekty, i tak ale vidí prostor pro úspory.
„Myslím, že koncepční změny je potřeba především dělat na ministerstvu práce a sociálních věcí a na ministerstvu školství, případně zdravotnictví,“ má jasno motoristický poslanec. Ministr školství Robert Plaga (ANO) přitom také dnes řekl, že o konečné podobě rozpočtu ještě bude jednat. Podle něj v rozpočtu chybí minimálně šest miliard korun.
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Z odpovědí, které má redakce iDNES.cz k dispozici, vyplývá, že se schodkem není spokojen ani další koaliční partner SPD. „Dlouhodobě zastáváme jasný a neměnný postoj, kdy stát musí hospodařit jako dobrý hospodář a škrtat tam, kde se penězi českých daňových poplatníků plýtvá na zbytečné zahraniční zájmy nebo neefektivní byrokracii,“ popsal poslanec Jan Hrnčíř. „Navrhovaný schodek považuji za neodpovídající možnostem naší ekonomiky a budeme usilovat o jeho snížení,“ předeslal.
„Máme svolaný klub, kde se bude výše dluhu diskutovat. Já osobně jsem proti dalšímu zadlužování našich potomků,“ přidal se k Hrnčířovi jeho stranický kolega Jan Síla.
Chci vidět větší snahu o šetření, říká Sedláčková
O tom, že Schillerovou čekají nelehká jednání, svědčí i vyjádření motoristické poslankyně Gabriely Sedláčkové. „Tento týden budou o návrhu jednat předseda (Petr Macinka – pozn. red.) spolu s naším hlavním ekonomickým expertem, poslancem Vladimírem Pikorou, s ministryní financí a premiérem,“ uvedla Sedláčková. Sedláčkovou výše schodku vzhledem ke stavu veřejných financí po minulé vládě nepřekvapila, i tak by ráda viděla větší snahu o šetření.
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„Budu podporovat hledání úspor především v provozních výdajích státu, dotacích a agendách, které stát nemusí nezbytně nutně vykonávat,“ vyjmenovala. Pikora pro redakci iDNES.cz označil navržený rozpočet dokonce za „velký problém“. „Budeme o rozpočtu ještě tento týden s premiérem velmi vážně diskutovat, jak deficit snížit. Máme do budoucna mnoho návrhů,“ sdělil.
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Právě v provozních výdajích státu přitom Schillerová podle svých slov šetřila nejvíce. „To se kolegům ve vládě moc nelíbí, protože chápu, že někdy jsou jejich požadavky na provozní výdaje asi i z jejich pohledu oprávněné, ale když máte někde škrtat, nikde jinde to nevyškrtáte,“ řekla v rozhovoru pro iDNES.cz. Pro redakci pak dodala, že s jednáními s koaličními partnery počítá, nechce ale odsouvat problémy.
„Samozřejmě dál budeme o jednotlivých parametrech návrhu v rámci vlády a koalice jednat, od toho ostatně zářijová fáze rozpočtového procesu je. Naším cílem je předložit odpovědný a realistický rozpočet, nikoliv na papíře vykázat nižší schodek za cenu odsouvání problémů do dalších let,“ uvedla pro redakci.