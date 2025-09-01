Návrh rozpočtu je jako cedník, kritizuje Schillerová. Najdeme rovnováhu, říká Fiala

Státní rozpočet musí kabinet projednat do konce září. „Zatím návrh rozpočtu vnímám jako polotovar, protože dosud probíhají jednání a bude vládě předložen teprve 24. září,“ poznamenal prezident Pavel. „Uvidíme, co se do té doby ještě změní,“ dodal. Po říjnových volbách pak bude o rozpočtu jednat Sněmovna v novém složení.
Podle premiéra Fialy musí vláda především najít rovnováhu mezi prioritami, zákonnými výdaji státního rozpočtu a jeho možnostmi na příští rok. „Musíme investovat do bezpečnosti, do energetiky, do dopravní infrastruktury, do vzdělávání,“ vyjmenoval priority. „Jsou tam vyčleněny už i finanční prostředky na dostavbu Dukovan,“ zmínil Fiala naplánovaný projekt rozšíření jaderné elektrárny.
„Současně tady máme valorizace některých částí rozpočtu - důchody, platy pedagogů, platby za státní pojištěnce, které narůstají,“ podotkl k požadavkům rozpočtu. Ministr financí Zbyněk Stanjura (ODS) současný návrh označil za rozpočet pro bezpečnost a energetickou nezávislost.
Podle Fialy je návrh státního rozpočtu především proinvestiční. „Částka přesahující 170 miliard korun, která jde z národních zdrojů na investice, je rekordní,“ řekl. Vláda tak dle něj drží směr předchozích proinvestičních rozpočtů. Fiala přitom stejně jako Pavel zdůraznil, že jde zatím jen o návrh státního rozpočtu od ministerstva financí, o kterém se bude dále jednat.
Návrh rozpočtu zkritizovala například stínová ministryně financí za hnutí ANO Alena Schillerová. „Na Stanjurově rozpočtu na rok 2026 není nejhorší samotná výše deficitu, ale fakt, že podle něj není možné reálně hospodařit. Návrh znamená, že do červených čísel padá systém zdravotní péče, který byl přitom v minusu už loni. Rozpočet neumožňuje potřebné investice do dopravní a železniční infrastruktury – ty meziročně klesají o 27 procent. Nepočítá se s růstem platů drtivé většiny státních zaměstnanců a celkové investice státu dál padají,“ napsala na sociální síti X.
K tomu podotkla, že i po čtyřech letech spořivých opatření předkládá ministr financí Stanjura návrh rozpočtu s deficitem vyšším, než jaký byl před covidem. „A přesto je děravý jako cedník,“ dodala Schillerová.
Podobného názoru jako Schillerová je i opoziční poslanec za SPD Jan Hrnčíř. „Návrh státního rozpočtu na rok 2026 neumožňuje reálné hospodaření. Zdravotnictví se propadá do deficitu, investice do dopravy klesají dokonce o 27 procent a platy většiny státních zaměstnanců stagnují,“ uvedl Hrnčíř pro zpravodajský portál iDNES.cz
Ministerstvo financí navíc podle něj poprvé v historii předložilo rozpočet bez klíčových dat. „Chybí členění příjmů a výdajů, informace o mandatorních výdajích i evropských fondech. Tím se zásadně oslabuje transparentnost a znemožňuje veřejná kontrola vládního hospodaření. Rozpočet se tak mění v PR dokument, místo aby plnil roli základního zákona roku. Pokud budeme po volbách součástí vládní většiny, tak tento návrh zcela určitě odmítneme,“ doplnil.
Hřib: Stanjurův přístup je chybný
K návrhu rozpočtu se pro iDNES.cz kriticky vyjádřil také předseda Pirátů Zdeněk Hřib. „Navržený schodek je důsledkem chybného přístupu ministra financí Stanjury, který dlouhodobě upřednostňuje jen krátkodobé účetní škrty, místo aby investoval tam, kde by se to státu vrátilo,“ konstatoval.
Typickým příkladem jsou dle Hřiba sousedské dětské skupiny. Stejně tak mu chybí systematická podpora dostupného bydlení, které by lidem umožnilo stěhovat se za lepší prací. „Kvůli těmto krokům máme slabý růst a rostoucí schodek. To, že se dluhová trajektorie opět zhoršuje, je závažná chyba, která ukazuje na krátkozrakou rozpočtovou politiku ministra Stanjury,“ dodal Hřib.
Europoslankyně a lídryně hnutí Stačilo! Kateřina Konečná redakci iDNES.cz sdělila, že návrh rozpočtu v této fázi považuje spíše za politickou kulisu, než za reálný dokument.
„Stačilo! návrh rozpočtu detailně analyzuje, ale už teď je jasné, že stojí na přehnaně optimistickém výhledu a samotné ministerstvo ví, že ho bude muset po volbách přepracovat, ať už bude mít odpovědnost kdokoli,“ prohlásila.
K tomu rovněž dodala, že návrh chápe jako výsměch obyčejným lidem. „Tohle není návrh státního rozpočtu pro rok 2026, to je výsměch lidem, kteří vstávají každý den v pět ráno do práce, aby v této zemi platili daně,“ zakončila Konečná.
Lídr kandidátky Motoristů v Ústeckém kraji Vladimír Pikora reportérům iDNES.cz napsal, že vláda v rámci návrhu rozpočtu nesplnila své předvolební sliby.
„Vláda nás tlačí k dalšímu roku, kdy budeme žít na dluh, a tedy na úkor příštích generací. V rozpočtu nevidíme ani snahu o ozdravení veřejných financí, ani strategii budoucího vývoje. Jsou tu jen nekonkrétní fráze,“ myslí si Pikora.
Ministr zahraničí Jan Lipavský (ve volbách do Poslanecké sněmovny bude kandidovat za SPOLU) sdělil, že on ani jeho resort se k návrhu rozpočtu v tuto chvíli vyjadřovat nebudou. Ministr průmyslu a obchodu Lukáš Vlček (STAN) portálu iDNES.cz řekl, že návrh splňuje pravidla rozpočtové odpovědnosti.
„Pro nás Starosty je zásadní, aby rozpočet naplňoval také čtyři naše základní programové priority, mezi které patří bezpečnost, bydlení, energie a vzdělání,“ oznámil Vlček a k tomu podotkl, že je s rozpočtem pro svůj rezort spokojený.
Návrh státního rozpočtu, který ministerstvo financí zveřejnilo v neděli večer, počítá na příští rok s vyšším schodkem než v předchozích letech. Na letošek je plánovaný deficit 241 miliard korun, loni byl 271,4 miliardy korun. Součástí rozpočtu na příští rok je návratná půjčka na stavbu jaderných bloků v Dukovanech 18,3 miliardy korun a obranné výdaje nad dvě procenta hrubého domácího produktu (HDP) ve výši 30,7 miliardy korun. Bez těchto mimořádných položek by byl deficit 237 miliard korun.