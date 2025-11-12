Trapná epizoda, napsal k rozpočtu Kalousek. Salto mortale nevyšlo, tvrdí Schillerová

„Řada vládních politiků nám tvrdila, že téma bylo jen bílým Babišovým pejskem, odvádějícím pozornost od vážných problémů. Mohli by nám tedy vysvětlit, proč to byli právě oni, kdo bílého pejska vypustil,“ táže se Kalousek na síti X.
K tomu zároveň dodal, že vláda v demisi mohla rozpočet nové Sněmovně předložit hned a tím mít prostor věnovat se vážnějším problémům. „Byli to bohužel oni, kdo toto téma nastolil svým dětinským nápadem a jeho neudržitelnou obhajobou,“ podotýká Kalousek.
Otálení se zasláním rozpočtu nové sněmovně kritizoval i prezident a v posledních dnech i koaliční partneři SPOLU – hnutí STAN. „Neodpovědný šprajc ministra financí,“ glosovala to i europoslankyně Danuše Nerudová.
Místopředsedkyně hnutí ANO Alena Schillerová k definitivnímu zaslání rozpočtu sdělila, že Fialova vláda se nakonec rozhodla respektovat zákon.
|
Vláda znovu předloží do Sněmovny návrh rozpočtu se schodkem 286 miliard korun
„Stanjurovo salto mortale nevyšlo. Vláda se nakonec rozhodla respektovat zákon. Cokoliv jiného by byla pro Česko a jeho stabilitu mimořádně špatná zpráva,“ napsala Schillerová. Souhlasí s ní i poslanec ANO Patrik Nacher, který dodává, že jde o dobrou zprávu pro nově vznikající vládní koalici.
Schillerová ještě v pátek novinářům řekla, že v návrhu rozpočtu chybí 38 miliard korun na dopravní infrastrukturu, zhruba 32 miliard na mandatorní, tedy ze zákona povinné výdaje ministerstva práce a sociálních věcí a sedm miliard korun na spolufinancování zemědělství.
Šéf hnutí ANO a pravděpodobný budoucí premiér Andrej Babiš k tomu po setkání s prezidentem uvedl, že v rozpočtu chybí dokonce 85 miliard korun. „Vláda předvedla nestandardní divadlo,“ řekl. Už předtím oznámil, že kvůli nezaslanému návrhu státního rozpočtu nemůže pracovat.
|
Nafoukli rozpočet o 15 miliard, tvrdí Babiš. Nemá návrh, nechce šetřit, uvedl Fiala
Stanjura na Babiše a Schillerovou už dříve reagoval slovy, že jsou „jako rozbitý gramofon“.
„Majitel hnutí ANO Andrej Babiš a jeho zaměstnankyně Alena Schillerová jsou jako rozbitý gramofon. Pořád dokola posloucháme stejnou falešnou písničku. Příjmy státního rozpočtu na rok 2026 schválili nezávislí ekonomičtí experti z Výboru pro rozpočtové prognózy jako realistické,“ napsal už dříve Stanjura na síti X.
Rodící se koalice ANO, SPD a Motoristů opakovaně vyzývala končící vládu, aby rozpočet znovu předložila do Sněmovny.
Stanjura před odesláním požadoval, aby nová vládní sestava garantovala, že v návrhu rozpočtu zachová naplánované výdaje na obranu a půjčku na stavbu nových jaderných bloků elektrárny Dukovany. To vnímal jako podmínku pro opětovné poslání návrhu do Sněmovny.
K tomu Babiš už dříve oznámil, že nová koalice kývne v prvním čtení na příjmy, výdaje i schodek, aby byl rozpočet schválen do konce roku a Česko se vyhnulo provizoriu.
Státní rozpočet pro rok 2026 navrhla končící vláda se schodkem 286 miliard korun. Stanjura ale ve čtvrtek upozornil, že podle zákona o rozpočtové odpovědnosti je maximální povolený schodek 237 miliard korun. Dodatečných 49 miliard korun tvoří výdaje na obranu nad dvě procenta HDP a půjčka na Dukovany, na které se rozpočtová pravidla nevztahují.