Zaručili se mi, že vyšší schodek nebude, říkal Pavel před rokem. Nyní Hrad mlčí

  14:27
Státní rozpočet pro loňský rok skončil výrazně vyšším schodkem, než bylo původně plánováno. Deficit dosáhl 290,7 miliardy korun, což je o téměř 50 miliard korun více než schválených 241 miliard. Prezident Petr Pavel při podpisu rozpočtu tvrdil, že byl ujištěn, že vyšší deficit nehrozí. Nyní se k překročení schodku nevyjadřuje.
Prezident Petr Pavel debatuje se studenty Masarykovy univerzity. (18. listopadu 2025)

Prezident Petr Pavel debatuje se studenty Masarykovy univerzity. (18. listopadu 2025) | foto: Radim Strachoň, MAFRA

Hosty pořadu Rozstřel jsou Alena Schillerová (ANO) a ministr financí Zbyněk...
Prezident republiky Petr Pavel přijal na Pražském hradě demisi vlády od...
Ministryně financí Alena Schillerová (ANO) na tiskové konferenci (6. ledna 2026)
Schůze sněmovního rozpočtového výboru. Na snímku Zbyněk Stanjura (ODS), (19....
Prezident Petr Pavel podepsal státní rozpočet na následující rok na konci roku 2024. Ten tehdy počítal s deficitem 241 miliard korun. Už při podpisu však hlava státu uvedla, že má výhrady k některým výdajům a odhadovaným příjmům, zejména k financování obnovitelných zdrojů, emisním povolenkám a platům nepedagogických pracovníků.

Osobně se mi zaručili, že schodek nebude vyšší. Pavel podepsal rozpočet

Přesto se však Pavel rozhodl rozpočet podepsat. „Bylo by snadné udělat silné gesto, když je zřejmé, že mé veto Sněmovna přehlasuje. Považoval jsem ale za prospěšnější, aby nedostatky, na které jsem vládu upozorňoval, byly nějakým způsobem napraveny. S premiérem a ministrem financí jsem proto jednal a dostal jejich osobní garanci, že i v případě naplnění pochybností o podhodnocených výdajích a nadsazených příjmech schodek nebude vyšší a že nedojde k porušení zákona o rozpočtové odpovědnosti,“ zdůvodnil své rozhodnutí.

Výsledný deficit 290,7 miliardy korun je tak výrazně vyšší, než dříve deklarované závazky. Redakce iDNES.cz oslovila Kancelář prezidenta republiky s žádostí o komentář. Hrad však na otázku, co na výsledný stav rozpočtu říká prezident, dosud nereagoval.

O tom, že Česko nedodrželo plánovaný schodek státního rozpočtu informovala v úterý na tiskové konferenci současná ministryně financí Alena Schillerová (ANO).

Schodek byl loni 290,7 miliardy, oznámila Schillerová

„Česko v roce 2025 nedodrželo plánovaný schodek o 49,7 miliardy, tedy o více než pětinu,“ uvedla Schillerová. Podle ní to bylo zjevné už koncem listopadu, kdy bylo vyčerpáno již 97 procent celoročního schodkového plánu.

Podle ministryně se na zhoršení rozpočtu podílely položky, které čelily kritice ekonomů i rozpočtové rady už od počátku. Největší problém byl u výdajů na podporu obnovitelných zdrojů, které byly proti původně kalkulované částce vyšší o 17,4 miliardy korun.

Na vyjádření ministryně financí v úterý podvečer reagoval její předchůdce Zbyněk Stanjura (ODS) s tím, že reálný schodek je 250 miliard korun a zbývajících 40 miliard stát obdrží v následujících měsících od Evropské unie. Někdejší ministr financí Miroslav Kalousek nicméně na síti X upozornil, že sám Stanjura si začleněním evropských financí rovněž vylepšil výsledek v roce 2024.

