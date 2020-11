Poslanci začínají schvalovat rozpočet. Podpoří ho i prezident Zeman

V prvním čtení poslanci hlasují pouze o základních parametrech návrhu, vedle schodku také o výši příjmů a výdajů. Vládní návrh předpokládá příjmy 1,488 bilionu korun a výdaje 1,808 bilionu korun. Teprve v dalším projednávání jsou možné přesuny peněz uvnitř rozpočtu.

„Je to rozpočet prorůstový, počítá s rekordními investicemi. Navyšujeme důchody i platy učitelů, jak jsme slíbili,“ řekla ve Sněmovně ministryně financí Alena Schillerová.

Komunisté chtějí sebrat 10 miliard armádě

Podporu základních ukazatelů rozpočtu a výše schodku 320 miliard korun přislíbili komunisté, kteří vládu podporují. Podporu rozpočtu při závěrečném schvalování, které je plánováno na 16. prosince, ale podmiňují přijetím pozměňovacích návrhů, které podají. Jako jednu z podmínek diktují vládě snížení armádních výdajů o 10 miliard korun, což premiér Andrej Babiš odmítl.

„Dostane rozpočet, který si zaslouží, protože my armádu potřebujeme. Naše armáda nám vždycky pomohla, když byly povodně, teď s chytrou karanténou,“ uvedl v říjnu Babiš. Pokud nezmění názor či když se svého požadavku nevzdají komunisté, bude muset při konečném schvalování rozpočtu vláda hledat podporu u dalších opozičních stran.

Šéf ODS Fiala označil návrh vlády za cár papíru

To ale může být pro vládu velký problém. „Zažil jsem rozpočty kvalitní, udržovací i špatné. Poprvé zažívám rozpočet, který nemá co dělat s ekonomickou realitou,“ vytkl vládě šéf poslaneckého klubu TOP 09, exministr financí Miroslav Kalousek. Jeho strana i Piráti navrhnou vrácení rozpočtu vládě k přepracování.

„Bohužel to, co předložila vláda, neodpovídá tomu, že je to nejdůležitější návrh roku. Jsou to čísla, které někdo tahá z klobouku. S realitou to nemá společné nic,“ řekl předseda opoziční ODS Petr Fiala. Vládní návrh označil za cár papíru. Za bezcenný ho označil i šéf lidovců Marian Jurečka.