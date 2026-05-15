Bankrot. Protiústavní. Opozice pění nad rozpočtovou novelou, podá ústavní žalobu

Bývalý předseda ODS Petr Fiala označil kroky vlády za nezodpovědné vůči mladé generaci. „Babišova vládní koalice právě teď ve Sněmovně schválila rozvolnění rozpočtových pravidel. Chystá výrazným způsobem zadlužit mladé generace. Vaše děti, vaše vnuky, kteří to pak budou muset splácet,“ uvedl Fiala na své sociální síti.
Podobně se vyjádřil i předseda hnutí STAN Vít Rakušan, který novelu přirovnal k bianco šeku na utrácení. „Bianco šek na utrácení v rukou populistů je nebezpečnější než odjištěná zbraň. Tragické rozhodnutí pro budoucnost naší země,“ napsal Rakušan s tím, že hnutí považuje proces schválení za protiústavní.
„Nezatají ten dluh před ratingovými agenturami a sníží náš rating,“ doplnil pak své vyjádření na tiskové konferenci opozice. To by znamenalo zdražení splátek dluhů, které musí Česko za své půjčky platit. Ústavní stížnost je podle Rakušana ze strany opozice nevyhnutelná.
Kritika skrytých výdajů a snížení ratingu opoziční politici upozorňují zejména na to, že část budoucích dluhů by díky novele nemusela být v rozpočtu přímo viditelná.
Předseda Pirátů Zdeněk Hřib připomněl, že novela prošla několika kontroverzními změnami: „Není v žádném případě možné, aby Alena Schillerová těmi přílepky, které na poslední chvíli načetla při druhém čtení, tak udělala ze zákona o rozpočtové odpovědnosti ve skutečnosti zákon o bankrotu České republiky,“ Podle něj se vláda snaží vytvořit „politické kasino“ z rozpočtu, jehož účet podle něj „poslala“ rodinám s dětmi.
Stínový ministr financí ODS Jan Skopeček vidí za schválením novely snahu vlády zajistit si prostředky pro nadcházející volební období bez ohledu na následky. „Vláda chce využít ty následující roky, aby si nakoupila ještě více voličů,“ uzavřel Skopeček svou řeč na tiskové konferenci opozičních stran.
Sněmovna schválila spornou rozpočtovou novelu, opozice hrozí ústavní žalobou
Představitelé opozičních stran rovněž kritizovali způsob, jakým byla novela ve Sněmovně prosazena. Marek Benda (ODS) upozornil na porušení jednacího řádu i judikatury Ústavního soudu, když byla omezena diskuse a nebyly přijaty žádné opoziční pozměňovací návrhy. „Je to naprosto v rozporu s judikaturou, která říká, že v prvním čtení proběhl nějaký čas, ve druhém čtení proběhl nějaký čas a ve třetím proběhl nějaký čas,“ nechal se ve sněmovně slyšet Benda.
Ministerstvo financí pod vedením Aleny Schillerové kritiku odmítá a novelu hájí jako nezbytný krok pro investice do strategické infrastruktury a obrany státu.