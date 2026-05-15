Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Bankrot. Protiústavní. Opozice pění nad rozpočtovou novelou, podá ústavní žalobu

Autor:
  14:17
Schválení novely zákona o rozpočtové odpovědnosti vyvolalo v opoziční scéně vlnu kritiky. Představitelé opozičních stran se napříč shodují, že vládní krok ohrožuje stabilitu veřejných financí a přenáší dluhovou zátěž na příští generace. Opozice již avizovala, že se kvůli postupu vládní koalice i obsahu samotné novely obrátí na Ústavní soud.
Jan Skopeček a Martin Kupka za ODS vystoupili na tiskové konferenci před...

Jan Skopeček a Martin Kupka za ODS vystoupili na tiskové konferenci před závěrečným schvalování sporných novel k veřejným rozpočtům. (13. května 2026) | foto: Ladislav Křivan, MAFRA

Poslanecká sněmovna projednává mimo jiné zákony týkající se veřejných rozpočtů....
Sněmovna projednává návrh zákona o státním rozpočtu České republiky na rok...
Alena Schillerová, Patrik Nacher a Taťána Malá (všichni z hnutí ANO) na jednání...
Tisková konference opozičních stran ve Sněmovně (6. května 2026)
17 fotografií

Bývalý předseda ODS Petr Fiala označil kroky vlády za nezodpovědné vůči mladé generaci. „Babišova vládní koalice právě teď ve Sněmovně schválila rozvolnění rozpočtových pravidel. Chystá výrazným způsobem zadlužit mladé generace. Vaše děti, vaše vnuky, kteří to pak budou muset splácet,“ uvedl Fiala na své sociální síti.

Podobně se vyjádřil i předseda hnutí STAN Vít Rakušan, který novelu přirovnal k bianco šeku na utrácení. „Bianco šek na utrácení v rukou populistů je nebezpečnější než odjištěná zbraň. Tragické rozhodnutí pro budoucnost naší země,“ napsal Rakušan s tím, že hnutí považuje proces schválení za protiústavní.

„Nezatají ten dluh před ratingovými agenturami a sníží náš rating,“ doplnil pak své vyjádření na tiskové konferenci opozice. To by znamenalo zdražení splátek dluhů, které musí Česko za své půjčky platit. Ústavní stížnost je podle Rakušana ze strany opozice nevyhnutelná.

Kritika skrytých výdajů a snížení ratingu opoziční politici upozorňují zejména na to, že část budoucích dluhů by díky novele nemusela být v rozpočtu přímo viditelná.

Předseda Pirátů Zdeněk Hřib připomněl, že novela prošla několika kontroverzními změnami: „Není v žádném případě možné, aby Alena Schillerová těmi přílepky, které na poslední chvíli načetla při druhém čtení, tak udělala ze zákona o rozpočtové odpovědnosti ve skutečnosti zákon o bankrotu České republiky,“ Podle něj se vláda snaží vytvořit „politické kasino“ z rozpočtu, jehož účet podle něj „poslala“ rodinám s dětmi.

Stínový ministr financí ODS Jan Skopeček vidí za schválením novely snahu vlády zajistit si prostředky pro nadcházející volební období bez ohledu na následky. „Vláda chce využít ty následující roky, aby si nakoupila ještě více voličů,“ uzavřel Skopeček svou řeč na tiskové konferenci opozičních stran.

Sněmovna schválila spornou rozpočtovou novelu, opozice hrozí ústavní žalobou

Představitelé opozičních stran rovněž kritizovali způsob, jakým byla novela ve Sněmovně prosazena. Marek Benda (ODS) upozornil na porušení jednacího řádu i judikatury Ústavního soudu, když byla omezena diskuse a nebyly přijaty žádné opoziční pozměňovací návrhy. „Je to naprosto v rozporu s judikaturou, která říká, že v prvním čtení proběhl nějaký čas, ve druhém čtení proběhl nějaký čas a ve třetím proběhl nějaký čas,“ nechal se ve sněmovně slyšet Benda.

Ministerstvo financí pod vedením Aleny Schillerové kritiku odmítá a novelu hájí jako nezbytný krok pro investice do strategické infrastruktury a obrany státu.

Vstoupit do diskuse (4 příspěvky)

Kauzy Mrázové? Ministryně se v Rozstřelu emotivně obnažuje „do spodního prádla“

Nejčtenější

Idylka v Osvětimi. Nafotil rozjívené esesáky, jeho album ukázalo banalitu zla

Nacističtí důstojníci SS a pracovnice spojovací služby pózují na dřevěném mostě...

Na první pohled obyčejná momentka z výletu přátel, ve skutečnosti svědectví z nitra Osvětimi. Album esesáka Karla Höckera ukazuje bezstarostné chvíle těch, kteří se podíleli na masovém vraždění, a...

Macronová udeřila manžela kvůli pletkám s íránskou herečkou, tvrdí novinář

Francouzsko-íránská herečka Golshifteh Farahaniová (12. května 2018)

Když první dáma Francie Brigitte Macronová loni v květnu uštědřila v letadle neslavný políček svému choti, bylo to údajně kvůli žárlivosti. Rozčílila se kvůli zprávám, které si její manžel, prezident...

Botasky z Lidlu se rychle vyprodaly. Překupníci je nabízejí za vyšší cenu

Lidl limitovaná edice bot vznikla ve spolupráci s Botasem. (12. května 2026)

Limitovaná edice tenisek Lidl, které vznikly ve spolupráci se značkou Botas, vzbudila mezi zákazníky zájem. Podle řetězce pomohl s distribucí rezervační systém v aplikaci Lidl Plus, který měl...

S nemocí jsem ztratil zábrany, prozrazuje Topolánek. A chystá svůj poslední výstřel

Rozstřel
Hostem pořadu Rozstřel je Mirek Topolánek, bývalý premiér ČR.

Mirek Topolánek v Rozstřelu na iDNES.cz promluvil o svém boji s rakovinou slinivky i nadačním fondu Štěstí nestačí. Bývalý premiér zároveň ostře varoval, že Evropa ztrácí konkurenceschopnost....

Pentagon zveřejnil další dosud utajovaná videa a fotky UFO i z nejnovější doby

Pentagon zveřejnil fotografii toho, co nazval nevyřešenou zprávou o...

Pentagon v pátek začal zveřejňovat další dosud utajované soubory týkající se neidentifikovaných létajících objektů (UFO) a vzdušných jevů (UAP). Jedná tak na příkaz prezidenta Donalda Trumpa.

Ukrajinci zaútočili na rafinerii v Rjazani. Počet mrtvých po úderu na Kyjev roste

Sledujeme online
Žena pláče při pokládání květin před domem poničeným po ruském útoku na obytnou...

Počet zabitých při ukrajinském útoku na ruskou Rjazaňskou oblast vzrostl na čtyři, je mezi i nimi dítě, uvedl gubernátor regionu Pavel Malkov. Počet zabitých při rozsáhlém ruském vzdušném útoku na...

15. května 2026  8:50,  aktualizováno  14:28

Dodávka na výpadovce z Prahy srazila dva údržbáře zeleně, jsou zranění

Dodávka srazila dva muže v ulici Novopetrská v pražských Petrovicích. (15....

Dopravu na tahu z pražských Hájů do Uhříněvsi komplikuje nehoda dodávky, která srazila dva údržbáře zeleně. Na místě zasahují jednotky IZS, provoz je možný kyvadlově jedním jízdním pruhem.

15. května 2026  14:24

Bankrot. Protiústavní. Opozice pění nad rozpočtovou novelou, podá ústavní žalobu

Jan Skopeček a Martin Kupka za ODS vystoupili na tiskové konferenci před...

Schválení novely zákona o rozpočtové odpovědnosti vyvolalo v opoziční scéně vlnu kritiky. Představitelé opozičních stran se napříč shodují, že vládní krok ohrožuje stabilitu veřejných financí a...

15. května 2026  14:17

Je to bianco šek na utrácení, kritizují ekonomové rozpočtovou novelu

Poslanci na schůzi Sněmovny projednají mimo jiné novelu zákona o státní...

Poslanecká sněmovna schválila rozvolnění rozpočtových pravidel. Původně měla přitom do českých zákonů promítnout jen technickou změnu v evropských pravidlech pro veřejné rozpočty. K novele se ale...

15. května 2026  14:11

Znak zoufalství. Putin také spěchá do Číny, summit ukázal klesající význam Ruska

Premium
Ilustrační snímek

Ruský prezident Vladimir Putin brzy zamíří do Číny, oznámil Kreml. Stane se tak krátce po setkání amerického prezidenta Donalda Trumpa a jeho čínského protějšku Si Ťin-pchinga v Pekingu. Zatímco pro...

15. května 2026  13:53

Železničáři hledají projektanta pro první úsek rychlotrati z Prahy do Brna

Vizualizace terminálu vysokorychlostní tratě v Praze východ.

Správa železnic vypsala výběrové řízení na projektanta první části vysokorychlostního spojení mezi Prahou a Brnem. Konkrétně jde o úsek mezi pražskými Běchovicemi a Světlou nad Sázavou, který i při...

15. května 2026  13:50

Zhodnotím vám peníze, balamutil podvodník důvěřivce. Miliony špatně investoval i utratil

ilustrační snímek

Jihočeští kriminalisté obvinili jednatele společnosti s ručením omezeným z podvodného jednání vůči svým investorům. Podle spisu jim sliboval zhodnocení jejich peněz, ale svěřené prostředky investoval...

15. května 2026  13:48

Pachatel lebku svaté Zdislavy zalil do betonu, odborníci ji zkusí vyjmout

Vzácná lebka svaté Zdislavy, kterou v úterý večer ukradli z baziliky v...

Kriminalisté už mají lebku svaté Zdislavy ukradenou v úterý z baziliky v Jablonném v Podještědí. Pachatel, kterého zadrželi ve čtvrtek v podvečer, jim vzácnou relikvii vydal. Potvrdili to českolipští...

15. května 2026  10:58,  aktualizováno  13:37

Jak dopadly přijímačky v krajích? Plaga tepe Prahu, město z potíží viní ministra

Na školách začaly jednotné přijímací zkoušky. Obchodní akademie Kolín. (10....

Deváťáci už znají výsledky přijímacího řízení na střední školy. Průměrně se na některou ze zvolených škol na přihlášce dostalo devět dětí z deseti. Ale neplatí to všude. Nejvyšší úspěšnost...

15. května 2026  13:36

Hnízdo s kavčími mláďaty někdo hodil do koše, ptáčata však měla štěstí

Záchranná stanice Huslík se stará o hnízdo s malými kavkami, které neznámý...

Neznámý pachatel v Kolíně vhodil celé hnízdo s mláďaty kavky obecné do odpadkového koše. Osamělá holátka našli náhodní kolemjdoucí a předali je záchranné stanici Huslík. Ptačí hnízda, vejce a mláďata...

15. května 2026  13:30

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Kliky na silnici, koupel se psem. Fico se chlubil formou, ruské útoky ho znepokojily

Fico po dvou letech od atentátu ukazuje na Facebooku svou sportovní formu

Stejně jako na první výročí atentátu, i letos zamířil slovenský premiér Robert Fico do města Handlová, kde na něj v roce 2024 několikrát vystřelil útočník. Ještě před naplánovanou tiskovou konferencí...

15. května 2026  12:19,  aktualizováno  13:26

Sněmovna schválila spornou rozpočtovou novelu, opozice hrozí ústavní žalobou

Ministryně financí Alena Schillerová a Miroslav Ševčík (SPD) na jednání...

V pátek pokračovala mimořádná schůze Poslanecké sněmovny, na programu bylo hlasování o novele rozpočtových pravidel, kterou prosadila vláda v čele s ministryní financí Alenou Schillerovou a jež...

15. května 2026,  aktualizováno  13:23

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.