Piráti navrhli přidat na vyšší platy učitelů dalších 5 miliard korun

„Věřím, že podporu opozičních poslanců to mít bude,“ uvedl ve středu dopoledne Ferjenčík.



Vláda na začátku listopadu schválila růst platů učitelů v příštím roce. Do základní, tarifní složky dostanou oproti letošku navíc 8 procent. Zbytek ze zhruba 11 miliard korun na jejich platy, dostanou školy na osobní ohodnocení učitelů. Půjde o zhruba další dvě procenta. Premiér Andrej Babiš v této souvislosti argumentoval, že učitelé nikdy neměli tolik peněz, jako mají nyní.



Podle školských odborů je ale to, co vláda učitelům přidává, málo, méně, než původně učitelům slibovala. O dva dny později se tak uskutečnila stávka, do které se aktivně zapojila třetina škol. Ministr školství Robert Plaga to označil za debakl.



O návrhu Pirátů přidat učitelům dalších 5 miliard korun, stejně jako o dalších třech desítkách navržených přesunů ve státní rozpočtu, rozhodují poslanci dnes. Druhé čtení návrhu zákona o státním rozpočtu, při němž ještě mají poslanci šanci navrhnout další přesuny, bude příští týden a začátkem prosince bude Sněmovna schvalovat rozpočet na příští rok jako celek.

Návrh státního rozpočtu na příští rok podpořila Sněmovna 23. října v prvním čtení. Kývla na schodek 40 miliard korun, který se už nemůže měnit. Rozpočet přišel podpořit prezident Miloš Zeman a vláda ANO a ČSSD se mohla opřít o podporu KSČM, která Babišův menšinový kabinet toleruje.