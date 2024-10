Platy politiků a soudců se nemají oddělovat, shodli se Rusnok se Skopečkem

Místopředseda Sněmovny Jan Skopeček v pořadu řekl, že k původnímu návrhu ministerstva práce a sociálních věcí byl kritický. „Považoval jsem to za neadekvátní růst,“ podotkl. Podle něj je řešení vrátit se v budoucnu k původnímu automatickému navyšování.

Jana Maláčová by požadovala, aby platy politiků a soudců byly navázány na minimální mzdu. „Víme, že Česko zaostává ve mzdách. Například Polsko má o 6 tisíc vyšší minimální mzdu. Politici by dýchali se společností. I s těmi co vydělávají nejméně,“ doplnila.

„Platy politiků a soudců by neměly být mimo tomu, co se děje ve společnosti a ekonomice,“ řekl bývalý guvernér ČNB Jiří Rusnok. On by platy ústavních činitelů nevázal na minimální mzdu, jelikož ta je často ovlivňována politiky. Z jeho pohledu je ideální navázat platy politiků a soudců na mediánovou mzdu.

Soudci by podle Rusnoka i Skopečka neměli být ve speciální skupině, které se jako jediné nebudou zmražovat platy. „Není cesta oddělit platy soudců a politiků, musíme najít nějaký kompromis. I soudci musí dýchat s ekonomikou,“ uvedl Skopeček.

Rozpočet je nepravdivý, myslí si Rusnok

Rozpočet na rok 2025 je založen i na neschválených zákonech. „Z tohoto ohledu je rozpočet je do jisté míry nepravdivý,“ řekl Rusnok. Podle něho bývalo dříve ministerstvo financí při sestavování rozpočtu spíše opatrné.

„Já některé aspekty rozpočtu považuju za dobré, například se dostáváme se pod 3 procenta deficitu HDP,“ řekl místopředseda Sněmovny. Strach, že by prezident rozpočet nepodepsal, nemá. „Mám spíše obavu z vlivu nějakého vnějšího ekonomického prostředí,“ dodal.

„Já bych nebyla tak optimistická. Nikdo s rozpočtem není spokojen,“ uvedla Maláčová. Zmínila také, že po vládě zbude dluh 1,2 bilionu korun. Zkritizovala také zrušení superhrubé mzdy. Podle ní je řešením změna daňového mixu. „V Česku jsou extrémně zdanění pracující a spotřeba,“ doplnila.

Sněmovna schválila příjmy, výdaje a schodek státního rozpočtu na příští rok. Schválený schodek se má proti novelizovanému rozpočtu na letošní rok snížit o 41 miliard korun na 241 miliard korun. Příjmy se proti letošnímu rozpočtu zvyšují o 146 miliard korun a výdaje se proti upravenému rozpočtu zvyšují o 105 miliard korun. Převážnou část schodku pokryje zvýšení státního dluhu o 248 miliard korun.

Rozpočet pro příští rok také počítá se zvýšením platů politiků soudců a státních zástupců o 6,95 procenta. To se stalo terčem velké kritiky. Podle prezidenta Soudcovské unie Libora Vávry vláda popřela nález Ústavního soudu, který zjistil, že snížení jejich platů po trvalé změně koeficientu odporuje ústavnímu pořádku.

Opozice rozpočet kritizovala mimo jiné jako nereálný a poukazovala přitom na připomínky, které začátkem října vyslovila Národní rozpočtová rada.